© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Владимир Лузай в "гостях" у Малышевой
Follow
0
Download MP3
Share
Report
54 views • January 05, 2021
МедАльтернатива.инфо представляет вашему вниманию запись встречи Бориса Гринблата с Владимиром Лузаем. Владимир известен в русскоязычном интернете, как человек, который сам излечил себя альтернативными методами от рака поджелудочной железы. В частности он использовал протокол профессора Неумывакина (на основе перекиси водорода) и доктора Симончини (на основе бикарбоната натрия, т.е. соды) и некоторые другие методы. Рак поджелудочной железы считается в официальной онкологии практически неизлечимым, но прошло вот уже несколько лет с момента постановки диагноза Владимиру, а он до сих пор живет и здравствует. Судя по всему, слухи об этом удивительном излечении дошли и до центрального ТВ, потому что Владимир был приглашен на съемки передачи 1-го ТВ-канала "Здоровье с Еленой Малышевой". В этом видео Владимир Лузай расскажет, что из этого вышло.
Наши постоянные читатели и зрители должны помнить, что и Борис Гринблат также однажды был приглашен на съемки телепередачи Первого канала ТВ, посвященной нетрадиционным методам лечения и что из этого ничего хорошего не вышло. Ну, а если кто еще не знаком с этой историей, рекомендуем ознакомиться по этой ссылке https://medalternativa.info/video/tv-manipulation/
Канал Владимира Лузая: https://www.youtube.com/user/v22v2010
Сайт о натуральной концепции лечения рака и других болезней: https://medalternativa.info/
Наши постоянные читатели и зрители должны помнить, что и Борис Гринблат также однажды был приглашен на съемки телепередачи Первого канала ТВ, посвященной нетрадиционным методам лечения и что из этого ничего хорошего не вышло. Ну, а если кто еще не знаком с этой историей, рекомендуем ознакомиться по этой ссылке https://medalternativa.info/video/tv-manipulation/
Канал Владимира Лузая: https://www.youtube.com/user/v22v2010
Сайт о натуральной концепции лечения рака и других болезней: https://medalternativa.info/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.