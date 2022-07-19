Dr. A.Love 'Vacunas' vs humanidad. Inyectados = mutantes

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Luego de haber investigado en diversos estudios, la Dra. A. Love, de Finlandia, concluye que se trata de un ataque a la humanidad, habiendo modificado el ADN de los inyectados (ya no son humanos), de forma que no sólo ya son mutantes (con un resultado de muerte para la mayoría de ellos), sino también su descendencia. Los 'de arriba' saben que es una bioarma, estamos bajo ataque biológico. Vea los demás videos de brighteon.com/channels/feriljor para estar mejor enterado de lo que está suciediendo.