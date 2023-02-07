Чтобы не дул ветер, доколе… (Откр 7:1) Запечатление 144 000. Лиланд Джонс

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Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/
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Cм. документ с переводом к этому видео:
pdf https://cloud.mail.ru/public/tep2/2mdqaTHY4
doc https://cloud.mail.ru/public/X3uQ/CnmyMRjk6
odt https://cloud.mail.ru/public/CUFY/Xpi1WVZSJ
Это перевод видео Лиланда Джонса от 28 августа 2019 г.
Leeland Jones Don't let the Trumpets Blow Until...
https://www.youtube.com/watch?v=4MiUw5B-7tA
Схема Лиланда к этому видео
на английском:
https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/687c06ac318c44f6a04bfc625916d674/Heavenly%20Pattern.pdf
на русском:
pdf https://cloud.mail.ru/public/w1Tu/9s2BHa81E
doc https://cloud.mail.ru/public/9bB5/anGapw1UX
odt https://cloud.mail.ru/public/wMCt/L7JppczVb
1) В этом видео Лиланд показывает, что в 7-й главе Откровения описывается 2 разные группы людей: 144 000 запечатлённых (Откр7:4; это первенцы, духовные девственники из Откр 14:1-4)
и «великое множество» (Откр 7:9) - «... это те, которые пришли от великой скорби...» (Откр 7:14)
2) Есть дни скорби (скорбь «дней тех» (Мф 24:29), и после которых происходит знамение Сына Человеческого в облаках. Лиланд показывает схему, составленную на основании Писания, что из себя представляет «знамение Сына Человеческого». Это престол, на котором сидит Агнец. И вокруг стоят 4 ангела, удерживающие 4 ветра земли. Это 4 херувима, описанные в Иезекииле. И этот престол (трон) движется.
3) Также Лиланд показывает различие трубных голосов – два вида трубы.
Есть труба как 5456. phóné [фонэ], это труба для сбора станов (по 12 коленам, по аналогии с первым Исхом и описанием из 2-й гл. Чисел), по сторонам света, труба для подготовки перед пришествием Иисуса Христа. Это громкий возглас одного из архангелов, собирающий станы.
И есть труба 4537. salpizó [сальпизо], которую мы видим в каждом виде (семи) трубных судов.
(Откр 8:7,8,10,12,13)
И трубление этих труб (4537. salpizó сальпизо) удерживается, потому чтио сказано: «чтобы не дул ветер...», пока не будут положены печати на челах Божьих рабов (Откр 7:1).
3) Также Лиланд показывает, что в Откр 7:3, если посмотреть греческие слова, можно увидеть двойное запечатление и 2 вида печати: духовную и физическую.
Есть своего рода духовная печать — печать собрания (spiritual seal of assembly), а затем и физическая печать. 144 тысячи запечатлены духовной печатью (первой) при знамении жены, облечённой в Солнце. Откуда мы это знаем? Это ясно из того, что на ней венец из 12 звёзд (Откр 12:1) А полагание второй печати (физическое запечатление тех, на ком уже есть духовная печать), происходит, когда происходит знамение Сына Человеческого на небе.
См. также видео Voice, Commands of Archangels
https://www.youtube.com/watch?v=AieSo39SJ5E
https://vimeo.com/showcase/9016685/video/645261112
Плейлист на англ. 144 000
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXqaGD7sX9gYg8tYqR9910nGj5rfeBlsB
https://vimeo.com/showcase/9016685
Царь воссел на престоле (The King sits on the Throne)
https://www.youtube.com/watch?v=R85Sog0q07o&list=PLXqaGD7sX9gbNspg5OZXqPoigjLQe4_KI
https://vimeo.com/showcase/9102604