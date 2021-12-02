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Dr. Leonardo González Bayona - "No Puedo Seguir Inmerso en un Sistema Corrupto que solo Obedece Cómplice del Mayor Genocidio de la Historia de la Humanidad."
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100 views • December 02, 2021
"Más de 2 décadas de una trayectoria profesional responsable llegan a su fin. No puedo seguir inmerso en un sistema corrupto que solo obedece cómplice del mayor genocidio de la historia de la humanidad.
Juré como médico defender la vida y jamás hacer daño, llegó el momento de transitar nuevos caminos, ampliar mis conocimientos hacia una medicina natural e integradora.
Gracias al cariño y reconocimiento de tantos pacientes y pares a lo largo de tantos años. Gracias a mi familia, a mi madre y a mi padre que tanto sacrificio hizo para que estudiaramos y que tan orgulloso se sintió al verme levantar el diploma de médico hace 24 años. Hoy seguramente mi viejo desde algún lugar en cielo deba sentir más orgullo aún por ver que todo ese sacrificio valió la pena, nada más importante para un padre que haber formado un hombre de bien, valiente, con principios éticos inquebrantables. Gracias eternas!
💗🙏
Leonardo González Bayona"
Juré como médico defender la vida y jamás hacer daño, llegó el momento de transitar nuevos caminos, ampliar mis conocimientos hacia una medicina natural e integradora.
Gracias al cariño y reconocimiento de tantos pacientes y pares a lo largo de tantos años. Gracias a mi familia, a mi madre y a mi padre que tanto sacrificio hizo para que estudiaramos y que tan orgulloso se sintió al verme levantar el diploma de médico hace 24 años. Hoy seguramente mi viejo desde algún lugar en cielo deba sentir más orgullo aún por ver que todo ese sacrificio valió la pena, nada más importante para un padre que haber formado un hombre de bien, valiente, con principios éticos inquebrantables. Gracias eternas!
💗🙏
Leonardo González Bayona"
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