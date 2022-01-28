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Perlukah Mempelajari TAKTIK SETAN?
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0 view • January 28, 2022
Apakah kita seharusnya menelanjangi pekerjaan yang dilakukan oleh kerajaan kegelapan sebagai seorang Kristiani? Terkadang kita diberi tahu untuk jangan mengusik hal-hal demikian, namun apakah hal itu yang kita lakukan sebagai seorang Percaya?
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✝️ Word Of Faith Ministries International (WOFMI) – Indonesia
• Pengajaran hal yang dalam tentang Tuhan
• Peperangan Spiritual
• Berjalan dalam Kuasa Roh Kudus
WOFMI-Indonesia membahas tentang hal hal yang berhubungan tentang:
Tuhan, Tuhan Yesus, Kristen, Gambaran Tuhan Yesus, Kehidupan, Kematian,
Kata2 bijak kehidupan, Alkitab, Ayat Alkitab, Mukjizat, Iman, Kitab
Injil, Doa, Kasih, Cinta, Renungan harian air hidup, Kata kata bijak,
Kata kata mutiara, Renungan Harian, Kata Kata Cinta, dan berbagai macam
topic yang menyangkut Jesus Christ.
KONTEN PENGAJARAN KRISTIANI #SpiritualWarfare #Peperanganrohani #RohKudus
• Website: WOFMI-ID.ORG
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------------------------------------------------------------------------
✝️ Word Of Faith Ministries International (WOFMI) – Indonesia
• Pengajaran hal yang dalam tentang Tuhan
• Peperangan Spiritual
• Berjalan dalam Kuasa Roh Kudus
WOFMI-Indonesia membahas tentang hal hal yang berhubungan tentang:
Tuhan, Tuhan Yesus, Kristen, Gambaran Tuhan Yesus, Kehidupan, Kematian,
Kata2 bijak kehidupan, Alkitab, Ayat Alkitab, Mukjizat, Iman, Kitab
Injil, Doa, Kasih, Cinta, Renungan harian air hidup, Kata kata bijak,
Kata kata mutiara, Renungan Harian, Kata Kata Cinta, dan berbagai macam
topic yang menyangkut Jesus Christ.
KONTEN PENGAJARAN KRISTIANI #SpiritualWarfare #Peperanganrohani #RohKudus
• Website: WOFMI-ID.ORG
+VISIT & SUBSCRIBE: https://youtube.com/c/WOFMIIndonesia
+FOLLOW OUR INSTAGRAM FOR DAILY FEED: https://www.instagram.com/wofmi.indonesia
+FOLLOW OUR FACEBOOK: https://www.facebook.com/WOFMI.Indonesia
+FOLLOW OUR TWITTER: https://twitter.com/wofmi_indonesia
+FOLLOW OUR BITCHUTE: https://www.bitchute.com/wofmiindonesia
+FOLLOW OUR BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/wofmiindonesia
+FOLLOW OUR RUMBLE: https://rumble.com/c/c-631655
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