Pantalla Grande: La Odisea (con "Entremeses de humor").

🎬 ¡Pantalla Grande zarpa rumbo a Ítaca!

En este episodio nos embarcamos en la esperadísima "La Odisea", una aventura épica donde analizamos qué nos ha parecido la nueva adaptación del inmortal poema de Homero... pero, como siempre, sin renunciar al humor.

⚓ Comentarios, curiosidades, teorías, referencias cinéfilas y alguna que otra tormenta en alta mar.

🤣 Además:

Una delirante imitación de Oppenheimer que nadie pidió... pero que probablemente todos necesitábamos.

Entremeses de humor y auténtico clown style, porque un viaje tan largo siempre necesita un poco de locura.

Gags, improvisaciones y desvaríos dignos de un cíclope con resaca.

¿Resiste esta película el canto de las sirenas de las grandes superproducciones? Lo descubrimos.

Si te gusta el cine, la mitología y las risas imposibles, este programa es para ti.

🎥 ¡Sube a bordo de Pantalla Grande...