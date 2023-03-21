Tierra mala - punteo picadita - Los Chiches Vallenatos

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Aquí me estoy tomando el atrevimiento de tocar la entrada punteada de este tema "Tierra mala" y le incluí percusión para la cual se dieron cuenta que soy bien malo, pero bueno, creo que la intención fue lo importante.
🔗 Listas automáticas:
☑ GuitarraVallenata Puntera
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=6b27bee9-a25a-475c-b09d-181e822d0364
☑ Tecnicas para puntear:
☑ GuitarraVallenata Experimental
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=42953bac-11a8-41e6-a0fd-d7776879da8d
📨 Contacto: director @ guitarravallenata.org
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