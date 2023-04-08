Upprop till fred - Stefan Torssell & Andreas Sidkvist-Nato och Sveriges framgångsrika alliansfrihet

Stefan Torssell - Intervju del 3

Skriv under det svenska fredsuppropet här:

https://www.change.org/fredsuppropet

Svenska vaccinmotståndare kraftsamlar inför en fjärde våg - Aftonbladet har med hjälp av Expo kartlagt de som valt att kavla ner.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/JE34mP/svenska-vaccinmotstandare-kraftsamlar-infor-en-fjarde-vag

Åtalet mot Andreas Sidkvist läggs ner.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10166876864645018&set=a.10152130851375018

How America Took Out The Nord Stream Pipeline

https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-stream

Hela DNs artikel om svenska marinens närvaro strax innan gasledningarna sprängdes finns att läsa här:

https://www.minds.com/newsfeed/1424378049557696530

Statsminister Magdalena Andersson (S) är tillsammans med Annie Lööf (C) på en guidad visning på det amerikanska stridsfartyget USS Kearsarge

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/andersson-och-loof-gor-besok-pa-stridsfartyg

US gov’t body plots to break up Russia in name of ‘decolonization’

https://geopoliticaleconomy.com/2022/06/23/us-government-decolonize-russia/