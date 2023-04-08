Upprop till fred - Stefan Torssell & Andreas Sidkvist-Nato och Sveriges framgångsrika alliansfrihet

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Stefan Torssell - Intervju del 3
Skriv under det svenska fredsuppropet här:
https://www.change.org/fredsuppropet
Svenska vaccinmotståndare kraftsamlar inför en fjärde våg - Aftonbladet har med hjälp av Expo kartlagt de som valt att kavla ner.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/JE34mP/svenska-vaccinmotstandare-kraftsamlar-infor-en-fjarde-vag
Åtalet mot Andreas Sidkvist läggs ner.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10166876864645018&set=a.10152130851375018
How America Took Out The Nord Stream Pipeline
https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-stream
Hela DNs artikel om svenska marinens närvaro strax innan gasledningarna sprängdes finns att läsa här:
https://www.minds.com/newsfeed/1424378049557696530
Statsminister Magdalena Andersson (S) är tillsammans med Annie Lööf (C) på en guidad visning på det amerikanska stridsfartyget USS Kearsarge
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/andersson-och-loof-gor-besok-pa-stridsfartyg
US gov’t body plots to break up Russia in name of ‘decolonization’
https://geopoliticaleconomy.com/2022/06/23/us-government-decolonize-russia/