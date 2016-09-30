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Обращение И. Стрелкова и М. Калашникова (30.09.16)
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38 views • May 06, 2022
4 октября - очередная годовщина трагедии 1993 года.
23 года назад, 4 октября 1993 года назад, произошло событие, которое обусловило дальнейший захват нашей страны теми, кто относится к России как к источнику своего личного обогащения.
В тот день, плечом к плечу стояли и советские люди и русские националисты. Некоторые из них отдали свои жизни за попытку вернуть народу страну. Игорь Стрелков и Максим Калашников призывают всех, кто помнит об этих жертвах придти к памятнику "героев революции 1905 года"
23 года назад, 4 октября 1993 года назад, произошло событие, которое обусловило дальнейший захват нашей страны теми, кто относится к России как к источнику своего личного обогащения.
В тот день, плечом к плечу стояли и советские люди и русские националисты. Некоторые из них отдали свои жизни за попытку вернуть народу страну. Игорь Стрелков и Максим Калашников призывают всех, кто помнит об этих жертвах придти к памятнику "героев революции 1905 года"
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