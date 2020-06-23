Autarkes Leben - Vortrag von Frank Eckhardt

Es gibt viele Szenarien, in welchem Autarkie ein großer Vorteil wäre. Eigene Pflanzen anbauen, eigenen Strom erzeugen - nachhaltig und unabhängig.Frank Eckhardt konzentriert sich auf die Lösungen der uns bevorstehenden Probleme und zeigt auf, wieviele Möglichkeiten es gibt, autarker zu werden.Mehr über Frank:F.E. Property Sales - Nova Scotia (Kanada)Cape Breton Eco Village - Selbstversorger Siedlung & Permakultur Projekt:Property Sales – Canada – Neusiedlerberatung – LanderwerbGrundstücke – Grundstück kaufen in Kanada – Farmprojekt – Urlaub – Auswandern nach Kanada