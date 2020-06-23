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Autarkes Leben - Vortrag von Frank Eckhardt
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2 views • June 23, 2020
Es gibt viele Szenarien, in welchem Autarkie ein großer Vorteil wäre. Eigene Pflanzen anbauen, eigenen Strom erzeugen - nachhaltig und unabhängig.
Frank Eckhardt konzentriert sich auf die Lösungen der uns bevorstehenden Probleme und zeigt auf, wieviele Möglichkeiten es gibt, autarker zu werden.
Mehr über Frank:
https://www.provenexpert.com/frank-eckhardt/
F.E. Property Sales - Nova Scotia (Kanada)
https://fe-propertysales.de
Cape Breton Eco Village - Selbstversorger Siedlung & Permakultur Projekt:
https://de.capebretonecovillage.ca/
Property Sales – Canada – Neusiedlerberatung – Landerwerb
Grundstücke – Grundstück kaufen in Kanada – Farmprojekt – Urlaub – Auswandern nach Kanada
Frank Eckhardt konzentriert sich auf die Lösungen der uns bevorstehenden Probleme und zeigt auf, wieviele Möglichkeiten es gibt, autarker zu werden.
Mehr über Frank:
https://www.provenexpert.com/frank-eckhardt/
F.E. Property Sales - Nova Scotia (Kanada)
https://fe-propertysales.de
Cape Breton Eco Village - Selbstversorger Siedlung & Permakultur Projekt:
https://de.capebretonecovillage.ca/
Property Sales – Canada – Neusiedlerberatung – Landerwerb
Grundstücke – Grundstück kaufen in Kanada – Farmprojekt – Urlaub – Auswandern nach Kanada
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