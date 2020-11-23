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23.11.2020. Большое собрание православных мирян
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1707 views • November 23, 2020
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Содержание:
Большое собрание православных мирян в г. Москва. 31 октября 2020 г. https://www.youtube.com/watch?v=gPWffJYEbM4&;t=3611s.
Сегодня мы обсудим прошедшее 31 октября 2020 года в Москве Большое собрание православных мирян. Рассмотрим основные вопросы, которые подымались на данном собрании (пересмотр последний устав Церкви, учреждения органа куда могли бы обратиться для защиты прав, организация православного движения по восстановлению Соборности Церкви и др.), а также обсудим "Обращение Собрания православных мирян ко всем верным чадам Русской Православной Церкви", и "Обращение к членам Архиерейского собора Русской Православной Церкви от имени участников Собрания православных мирян".
🔴 Наш альтернативный канал на Youtube Vera777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
🔴 Наш канал в Telegram: t.me/vera77_channel 🔴 Вопросы присылайте на почту [email protected]
🔴 Альтернативный видео-хостинг: https://www.brighteon.com/channels/vera77.
Содержание:
Большое собрание православных мирян в г. Москва. 31 октября 2020 г. https://www.youtube.com/watch?v=gPWffJYEbM4&;t=3611s.
Сегодня мы обсудим прошедшее 31 октября 2020 года в Москве Большое собрание православных мирян. Рассмотрим основные вопросы, которые подымались на данном собрании (пересмотр последний устав Церкви, учреждения органа куда могли бы обратиться для защиты прав, организация православного движения по восстановлению Соборности Церкви и др.), а также обсудим "Обращение Собрания православных мирян ко всем верным чадам Русской Православной Церкви", и "Обращение к членам Архиерейского собора Русской Православной Церкви от имени участников Собрания православных мирян".
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