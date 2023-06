Citizen Berlusconi [2003 - Susan Gray]

aka "The Prime Minister and the Press" https://www.imdb.com/title/tt0415710





Citizen Berlusconi (il presidente e la stampa) è un documentario del 2003, diretto da Andrea Cairola e Susan Gray.

Si tratta di un'inchiesta giornalistica, prodotta dalla casa di produzione italiana Stefilm, che analizza in maniera approfondita e documentata l'ascesa di Silvio Berlusconi dal monopolio della televisione commerciale al vertice del governo italiano. Il documentario è stato trasmesso per la prima volta il 21 agosto 2003 – nel corso del programma tv Wide Angle – dall'emittente televisiva pubblica statunitense PBS con il titolo The Prime Minister and the Press. Successivamente programmato da diverse emittenti americane ed europee, in Italia non è mai stato trasmesso da alcuna emittente televisiva terrestre.

In Italia esce tuttavia in DVD nel 2004, in lingua originale, sottotitolato in italiano. Più tardi è andato in onda sul canale satellitare Current TV il 22 giugno 2009, con alcuni contenuti aggiuntivi prodotti dagli autori per l'occasione.