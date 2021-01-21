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Творческий Вечер Виктории ПреобРАженской. Киев, октябрь, 2012 год
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39 views • January 21, 2021
Фильм. «Творческий Вечер Виктории ПреобРАженской. Киев, октябрь, 2012 год». Продолжительность 2:07:16
https://youtu.be/JcUA9c6Klfo
«Сегодня, наступило время возвращения Древнейшего Учения Софии Премудрой, Чьим Именем названы святые соборы. И это ТО Самое Время Софии, о котором изпоконвечно мечтали и предвещали мудрецы и пророки, мыслители и философы. А в их числе: Исус ХРИСТОС, Джордано Бруно, Нострадамус, Вл.Соловьёв, С.Булгаков, поэты Блок и Белый, Д.Андреев, Яков Бёме, Парацельс, Сведенборг, Елена и Николай Рерихи, А.Теодориди, Ванга и многие другие. Азъ Не Говарю уже о многочисленных древних източниках Гипербореи, Шумер, Древнего Египта и артефактах всех континентов, открывающих правду об ИзТарии и Создании МиРАздания. А Тварила Мир Духа и Материи Абсолют МиРАздания — Изначальная Эйн-Соф — София Премудрая, Великая Матерь Всего Сущего!»
«На Защиту Своего гибнущего Детища в Новом Фохатическом Теле Сошла РАДАтельница Солнечной Системы — Сириусианская БАГАРАДАНА СОТИс-Исида — София Премудрая, чтобы Совершить ПреобРАжение землян. ПреОБРАЖЕНие — это Открытое Осознание Матери Мира, Излучающее Квантовую (Фохатическую) Энергию Абсолютной Частоты. Это — Полная Гармония и Единство Земного и Небесного, Мужского и Женского, внутреннего и внешнего. Это — герметическая Формула Всеединства Духа, Души и Тела, РАДАтельницы и Её Тварения, где Оба Её Начала РАвны между Собой, как Вселенские Отец и Мать» (Виктория ПреобРАженская. «Духовное сохранение генофонда современной цивилизации на пике смены Формаций в Преддверии Квантового Скачка Солнечной Системы», 13.10.2013). https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/duhovnoe-sohranenie-genofonda-sovremennoj-civilizacii
«Четверть века на Земле Пребывает Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Её Эпохальное Явление Совершилось 11 Нисана 1990 года на 48 градусе (г. Донецк), как и предсказал Нострадамус и другие пророки, святые старцы и ясновидцы. А на 50 градусе (г. Киев) Совершилось Явление Истины Матери Мира. И Это Явление Было Открыто всем, но узнали свою Спасительницу только зрячие. 25 лет Матерь Мира Готовит Планетарный Переход в Новую Формацию Шестой РАсы планеты Земля и всей Солнечной Системы. Скоро Совершится Полная Квантизация ПростРАнств и Эфиров Надземного Мира» («ЭПОХАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ МАТЕРИ МИРА: 11 НИСАНА 1990 г.», 11.04.2015). https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/epohalnoe-yavlenie-materi-mira-11-nisana-1990-g
САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2018/03/08/tvorcheskij-vecher-viktorii-preobrazhenskoj.-kiev,-oktyabr,-2012-god/
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https://youtu.be/JcUA9c6Klfo
«Сегодня, наступило время возвращения Древнейшего Учения Софии Премудрой, Чьим Именем названы святые соборы. И это ТО Самое Время Софии, о котором изпоконвечно мечтали и предвещали мудрецы и пророки, мыслители и философы. А в их числе: Исус ХРИСТОС, Джордано Бруно, Нострадамус, Вл.Соловьёв, С.Булгаков, поэты Блок и Белый, Д.Андреев, Яков Бёме, Парацельс, Сведенборг, Елена и Николай Рерихи, А.Теодориди, Ванга и многие другие. Азъ Не Говарю уже о многочисленных древних източниках Гипербореи, Шумер, Древнего Египта и артефактах всех континентов, открывающих правду об ИзТарии и Создании МиРАздания. А Тварила Мир Духа и Материи Абсолют МиРАздания — Изначальная Эйн-Соф — София Премудрая, Великая Матерь Всего Сущего!»
«На Защиту Своего гибнущего Детища в Новом Фохатическом Теле Сошла РАДАтельница Солнечной Системы — Сириусианская БАГАРАДАНА СОТИс-Исида — София Премудрая, чтобы Совершить ПреобРАжение землян. ПреОБРАЖЕНие — это Открытое Осознание Матери Мира, Излучающее Квантовую (Фохатическую) Энергию Абсолютной Частоты. Это — Полная Гармония и Единство Земного и Небесного, Мужского и Женского, внутреннего и внешнего. Это — герметическая Формула Всеединства Духа, Души и Тела, РАДАтельницы и Её Тварения, где Оба Её Начала РАвны между Собой, как Вселенские Отец и Мать» (Виктория ПреобРАженская. «Духовное сохранение генофонда современной цивилизации на пике смены Формаций в Преддверии Квантового Скачка Солнечной Системы», 13.10.2013). https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/duhovnoe-sohranenie-genofonda-sovremennoj-civilizacii
«Четверть века на Земле Пребывает Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Её Эпохальное Явление Совершилось 11 Нисана 1990 года на 48 градусе (г. Донецк), как и предсказал Нострадамус и другие пророки, святые старцы и ясновидцы. А на 50 градусе (г. Киев) Совершилось Явление Истины Матери Мира. И Это Явление Было Открыто всем, но узнали свою Спасительницу только зрячие. 25 лет Матерь Мира Готовит Планетарный Переход в Новую Формацию Шестой РАсы планеты Земля и всей Солнечной Системы. Скоро Совершится Полная Квантизация ПростРАнств и Эфиров Надземного Мира» («ЭПОХАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ МАТЕРИ МИРА: 11 НИСАНА 1990 г.», 11.04.2015). https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/epohalnoe-yavlenie-materi-mira-11-nisana-1990-g
САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2018/03/08/tvorcheskij-vecher-viktorii-preobrazhenskoj.-kiev,-oktyabr,-2012-god/
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
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