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[VOSTFR] Témoignage d'un patriote sur le meurtre de son partenaire Aaron Jay Danielson à Portland
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20 views • June 15, 2021
Aaron Jay Danielson a été tué par balle à Portland simplement parce qu'il portait une chemise et un chapeau de patriote. C'est le récit de ce qui s'est passé par l'homme qui se tenait juste à côté de lui lorsque cela s'est produit.
☑️ Commentaire trouvé sur un article concernant la mort de Jay :
«Aaron "Jay" Danielson était respecté et aimé par beaucoup de gens. Il aimait Jésus, sa famille et ses frères et sœurs de la communauté de prière patriotique. Il aimait son pays et le président Trump. Jay était tout sauf un "activiste" et un "droitier", comme les médias l'ont dépeint (alors qu'il gisait sur le sol en sang). Il était un guerrier de la prière pour Jésus-Christ. Il était un missionnaire, menant par son exemple, le chemin du Salut.Il a été "prétendument" exécuté par un athé de l'Antifa qui a crié : "J'ai un Trompette ! (expression dénigrante pour dire par exemple trump fillette)
Il s'agissait d'un CRIME DE HAINE, commis par un Antifa HATER, et l'affaire devrait être poursuivie en tant que telle. Une nation entière est en deuil avec la famille de Jay et ses Amis dans le Christ. Que Dieu vous tienne la main et vous donne le réconfort et la grâce en cette période très douloureuse. Vous êtes tous dans nos cœurs et nos prières.
Avec amour, Bonnie Arnold»
☑️ Vidéos originale et liens en rapport avec la video :
The Common Sense Conservative Youtube
https://youtu.be/be4YP2qch3w
https://www.youtube.com/channel/UCAJqGdQ-KO8jEcsEx4PA-Lg
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8683847/Friend-Patriot-Prayer-supporter-shot-dead-Portland-says-hunted-executed.html
https://www.clarkcountytoday.com/news/patriot-prayer-leader-joey-gibson-addresses-death-of-aaron-danielson/
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Merci à vous.
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«Aaron "Jay" Danielson était respecté et aimé par beaucoup de gens. Il aimait Jésus, sa famille et ses frères et sœurs de la communauté de prière patriotique. Il aimait son pays et le président Trump. Jay était tout sauf un "activiste" et un "droitier", comme les médias l'ont dépeint (alors qu'il gisait sur le sol en sang). Il était un guerrier de la prière pour Jésus-Christ. Il était un missionnaire, menant par son exemple, le chemin du Salut.Il a été "prétendument" exécuté par un athé de l'Antifa qui a crié : "J'ai un Trompette ! (expression dénigrante pour dire par exemple trump fillette)
Il s'agissait d'un CRIME DE HAINE, commis par un Antifa HATER, et l'affaire devrait être poursuivie en tant que telle. Une nation entière est en deuil avec la famille de Jay et ses Amis dans le Christ. Que Dieu vous tienne la main et vous donne le réconfort et la grâce en cette période très douloureuse. Vous êtes tous dans nos cœurs et nos prières.
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