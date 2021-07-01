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АЛЕКСЕЙ ДОБЫЧИН: О лечении АСД-2, афонским корнем и о последних событиях на Руси и в мире.
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8719 views • July 01, 2021
Здесь подробности: https://3rm.info/main/85548-aleksej-dobychin-o-lechenii-asd-2-afonskim-kornem-i-o-poslednih-sobytijah-na-rusi-i-v-mire-video.html
Дорогие во Христе братья и сестры! Мы пересылали многие письма, которые вы писали по вопросам и результатам лечения при помощи АСД-2, адресованные А.Добычину. И он записал небольшое видео с ответами, а также в нем от прокомментировал некоторые события, так сильно волнующие всех нас - людей, которым суждено жить во время Апокалипсиса, в последние "минуты" существования человечества и этого мира, погрязшего во зле. Помоги нам, Господи!
Вот видео о лечении АСД-2: НЕ ЖДИТЕ БЕДЫ... ЛЕЧИТЕСЬ САМИ! ЭФФЕКТИВНОЕ И ДЕШЕВОЕ СРЕДСТВО. Лечится даже рак 4-стадии. Алексей Добычин. https://3rm.info/main/81068-ne-zhdite-vtoroj-volny-gotovtes-jeffektivnoe-lechenie-organizma-lechitsja-dazhe-rak-4-stadii-aleksej-dobychin-video.html
Дорогие во Христе братья и сестры! Мы пересылали многие письма, которые вы писали по вопросам и результатам лечения при помощи АСД-2, адресованные А.Добычину. И он записал небольшое видео с ответами, а также в нем от прокомментировал некоторые события, так сильно волнующие всех нас - людей, которым суждено жить во время Апокалипсиса, в последние "минуты" существования человечества и этого мира, погрязшего во зле. Помоги нам, Господи!
Вот видео о лечении АСД-2: НЕ ЖДИТЕ БЕДЫ... ЛЕЧИТЕСЬ САМИ! ЭФФЕКТИВНОЕ И ДЕШЕВОЕ СРЕДСТВО. Лечится даже рак 4-стадии. Алексей Добычин. https://3rm.info/main/81068-ne-zhdite-vtoroj-volny-gotovtes-jeffektivnoe-lechenie-organizma-lechitsja-dazhe-rak-4-stadii-aleksej-dobychin-video.html
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