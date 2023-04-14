Μ.Γκέιτς «Κάναμε λάθος – Τα εμβόλια ήταν εξαιρετικά επικίνδυνα». 💥

«Κάναμε ένα τρομερό λάθος», λέει τώρα ο Μπιλ Γκέιτς (βίντεο).To φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο με τον μεγιστάνα Μπιλ Γκέιτς να ομολογεί ότι ο κορωνοϊός δεν ήταν ένας… τόσο επικίνδυνος ιός!...

Μετά από δύο χρόνια με σκληρές απαγορεύσεις, με υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, τα οποία οδήγησαν μεταξύ άλλων πολλές οικονομίες, o Μπιλ Γκέιτς ομολόγησε ότι έκαναν «ένα τεράστιο λάθος»!

«Κάναμε ένα τρομερό λάθος. Θέλαμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους από έναν επικίνδυνο ιό. Αλλά αποδεικνύεται ότι ο ιός είναι πολύ λιγότερο επικίνδυνος από όσο πιστεύαμε. Και το εμβόλιο είναι πολύ πιο επικίνδυνο από όσο θα μπορούσε να φανταστεί κανείς», είπε χαρακτηριστικά.

Ένα εμβόλιο που οδήγησε χιλιάδες ανθρώπους στο θάνατο, λόγω των παρενεργειών, που πολλές κυβερνήσεις το έκαναν υποχρεωτικό.

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