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L'Immunité collective sera bientôt atteinte ! - Silvano Trotta
luciole
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4 views • August 19, 2020
Vidéo censurée par Youtube après seulement... 20 minutes !
https://www.youtube.com/watch?v=QdqYHhsDau0

Sur le site de France Soir :
Immunité collective bientôt atteinte ? Vidéo censurée sur Youtube en 20 minutes
http://www.francesoir.fr/politique-france/immunite-collective-bientot-atteinte-video-censuree-sur-youtube-en-20-minutes?fbclid=IwAR2amxRqyDFEsfbue5OdJsxwZ1a2fefSD1GlQ_lqFNP4HtnshqPzR2vdkBs


Lien alternatif :
https://lbry.tv/@Johan41:0/Vid%C3%A9o-immunit%C3%A9-presque-atteinte:7
@Johan41 : https://lbry.tv/@Johan41:0

Autre lien alternatif : merci à vivavalval pour avoir repris la vidéo et le descriptif original complet avec les liens :
19 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=qERf8PVItuE
vivavalval : https://www.youtube.com/channel/UCWcKOA08VjkxPSqcqTXGklQ

Ci-après son descriptif :

ON NE CENSURE PAS IMPUNÉMENT ! - A propos de la censure de Silvano Trotta par YouTube

Silvano est un lanceur d'alerte probe et un journaliste citoyen sérieux et engagé. Il est actuellement la cible des sbires de ce pouvoir mondialiste en France, pouvoir qui nous a maintenu dans l'ignorance, le désespoir et l'enfermement au printemps. Il se bat, comme nous contre le fléau du mensonge et de l'iniquité, avec gentillesse, douceur et amitié.

Youtube a procédé hier mardi 18/08/2020 à la suppression de son dernier journal filmé, intitulé "Immunité collective, bientôt atteinte?", avec des informations comme toujours, essentielles.

La présente vidéo est une édition (qui n'engage que moi) qui reprend le contenu de la vidéo originale supprimée que j''avais réussi à filmer avec mon portable en voyant sur une autre fenêtre de mon ordinateur qu'elle venait d'être censurée. Plus tard, dans la soirée, une copie originale a été mise en ligne. Je vous laisse ci-dessous le lien pour retrouver votre émission sans mes "effets spéciaux".

J'ai composé la vidéo avec un mélange de rage et d'humour. Je la dédie à Silvano, à ses milliers d'abonnés et à tout être humain épris de liberté et de justice.

Valkiria

VIDEO ORIGINALE SUPPRIMÉE DE LA CHAÎNE DE DE SILVANO:

https://www.youtube.com/watch?v=iRHOzezEhCA

LIENS DE LA DESCRIPTION D'ORIGINE:

https://www.nature.com/articles/d41586-020-00885-w

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/zwischenergebnis_covid19_case_study_gangelt_0.pdf

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.27.20081893v3

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/08/04/science.abd3871

http://covexit.com/nous-savons-que-cest-soignable-cest-plus-facile-que-de-traiter-la-grippe-selon-le-professeur-thomas-borody/

https://www.journalistenwatch.com/2020/08/15/zwei-wochen-berliner/

https://childrenshealthdefense.org/press-release/chd-legal-team-led-by-robert-f-kennedy-jr-sues-facebook-mark-zuckerberg-and-three-of-facebooks-so-called-fact-checkers-for-government-sponsored-censorship-false-dispar/

http://www.corona-data.ch

https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/

https://www.lematin.ch/story/les-rebelles-du-corona-se-preparent-pour-le-29-aout-540397473757

https://www.lematin.ch/story/les-rebelles-du-corona-se-preparent-pour-le-29-aout-540397473757

https://www.lefigaro.fr/sciences/en-direct-coronavirus-masques-entreprises-contaminations-hausse-deuxieme-vague-20200818

https://www.lesoir.be/319535/article/2020-08-18/coronavirus-en-belgique-baisse-brutale-du-nombre-de-nouveaux-cas

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-le-nombre-de-nouveaux-cas-sous-la-barre-des-500-ces-dernieres-24-heures-6940117

https://www.youtube.com/watch?v=jkLtPq5-e_k

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/italie-les-tests-serologiques-pratiques-a-grande-echelle_3902461.html
Keywords
bigpharmacorruptiondictaturecovid19plandemiehydrochloroquineimmunite collective
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