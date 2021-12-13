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O ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΚΡΟΥΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ...💥
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134 views • December 13, 2021
Δείτε εδώ τα έγγραφα που έχει στείλει ο κ. Καρυστινός στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, σχετικώς με την αξιοπιστία των PCR και rapid tests, και την απάντηση που έλαβε ή μάλλον που δεν έλαβε. https://www.ribandsea.com/face/4792-o...
Δείτε επίσης τα εξώδικα που επέδωσε ο κ. Καρυστινός στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, αλλά και το έγγραφο που κατέθεσε την 9-9-2021 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών (αριθμ. Πρωτ. 27742/9-9-2021) με τίτλο «Παροχή Στοιχείων και Πληροφοριών για Αξιολόγηση και Διερεύνηση», με το οποίο ενημερώθηκαν οι Αρμόδιες Δικαστικές Αρχές για συγκεκριμένες ενέργειες και πράξεις αφορούσες την όλη υπόθεση της ιογενούς λοίμωξης εκ Cocid19 και των παρελκομένων αυτής, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων που δημιουργούν σοβαρές υπόνοιες και για κατασπατάληση/κατάχρηση δημοσίου χρήματος σε μαζική κλίμακα με αφορμή αυτή την υπόθεση, που ενδεχομένως συνιστούν τέλεση κακουργημάτων κατά συρροήν και μάλιστα σε επίπεδο τέλεσης εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.
Εδώ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την "Ισονομία" για την επίδοση των εξωδίκων : https://pekoonline.com/kalesma-draseis/
Δείτε επίσης τα εξώδικα που επέδωσε ο κ. Καρυστινός στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, αλλά και το έγγραφο που κατέθεσε την 9-9-2021 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών (αριθμ. Πρωτ. 27742/9-9-2021) με τίτλο «Παροχή Στοιχείων και Πληροφοριών για Αξιολόγηση και Διερεύνηση», με το οποίο ενημερώθηκαν οι Αρμόδιες Δικαστικές Αρχές για συγκεκριμένες ενέργειες και πράξεις αφορούσες την όλη υπόθεση της ιογενούς λοίμωξης εκ Cocid19 και των παρελκομένων αυτής, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων που δημιουργούν σοβαρές υπόνοιες και για κατασπατάληση/κατάχρηση δημοσίου χρήματος σε μαζική κλίμακα με αφορμή αυτή την υπόθεση, που ενδεχομένως συνιστούν τέλεση κακουργημάτων κατά συρροήν και μάλιστα σε επίπεδο τέλεσης εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.
Εδώ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την "Ισονομία" για την επίδοση των εξωδίκων : https://pekoonline.com/kalesma-draseis/
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