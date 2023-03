Project Oscar: The Modular Biotechnological Body (Don't Watch it While Eating)

The Modular Body to fantastyczno-naukowy film krótkometrażowy, który porusza kwestie etyczne związane z badaniami i rozwojem biotechnologii. Bohaterem The Modular Body jest Cornelis Vlasman, fikcyjny, wszechstronnie uzdolniony biolog molekularny. Tworzy on niezależne laboratorium z podobnie myślącym zespołem naukowców aby rozszerzyć obecne ograniczenia techniczne i etyczne. Jego eksperymenty z materiałami organicznymi prowadzą do stworzenia prymitywnego i wrażliwego organizmu zwanego OSCAR. Ten stworzony przez człowieka biologiczny prototyp składa się z kilkunastu modułów i narządów wyhodowanych z ludzkich komórek. OSCAR jest utrzymywany przy życiu dzięki krwi pobranej od Vlasmana i jest stale szczepiony przeciwko infekcjom, ponieważ nie ma układu odpornościowego.





Ten film odnosi się do współczesnych badań naukowych w dziedzinie biologii syntetycznej, mikro technologii i systemów mechanicznych, których celem jest budowanie nowych form życia za pomocą biologicznego druku 3-D. Wskazuje on na możliwą przyszłość, w której ciało nie będzie już zamkniętym obwodem ale otwartym systemem modułowym, zaprojektowanym tak aby mieć wymienne kończyny, zapasowe płuca i elektroniczny mózg. Ten projekt zaciera granice między tym z czym się urodziliśmy a tym co możemy stworzyć, rozmywając granice pomiędzy naturą, a tym co sztuczne.





The Modular Body is a science-fiction short film that raises ethical issues related to biotechnology research and development. The protagonist of The Modular Body is Cornelis Vlasman, a fictional, multi-talented molecular biologist. He creates an independent laboratory with a like-minded team of scientists to extend current technical and ethical limitations. His experiments with organic materials lead to the creation of a primitive and sensitive organism called OSCAR. This man-made biological prototype consists of a dozen modules and organs grown from human cells. OSCAR is kept alive by blood taken from Vlasman and is constantly vaccinated against infections as it has no immune system.





This film addresses contemporary research in synthetic biology, micro-technology, and mechanical systems to build new life forms using biological 3-D printing. It points to a possible future in which the body will no longer be a closed circuit but an open modular system, designed to have interchangeable limbs, spare lungs and an electronic brain. This project blurs the lines between what we are born with and what we can create, blurring the lines between natural and artificial creations.





Internet Sources:

https://www.themodularbody.com/

https://www.youtube.com/@cornelisvlasman5968