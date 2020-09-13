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ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΗΨΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΙΟΙ
angelokarageorgos
angelokarageorgos
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967 views • September 13, 2020
Μετά τη μετουσίωση της αντίδρασης των Ελλήνων απέναντι στην υποταγή των παιδιών τους, η οποία αναμένεται να επαναληφθεί πιο επιτυχημένα, οι διαταγοδόχοι των επικυριάρχων επιμένουν να στηρίζουν ένα ξεγυμνωμένο αφήγημα παπαγαλίζοντας επαναλαμβανόμενα τη φράση “μιλάω επιστημονικά” κάθε άλλο παρα τηρώντας τη.

Την ίδια στιγμή τα φώτα πήγαν και στους εμπρησμούς της Μόρια, εκεί που η κυβέρνηση καιρό τώρα σκοπεύει να φτιάξει μια νεα μόνιμη δομή χωρίς να τους αφορά το ότι οι κάτοικοι διαφωνούν σθεναρά.

Και παρ’ότι έχουν αρχίσει ένας ένας τους να αποκαλούν τον κοροϊδοϊό επιδημία, μέσα στη βύθιση τους επιμένουν στα μέτρα με τις μάσκες. Αυτές τις μάσκες που οι ίδιοι δεν μπορούν να τις αντέξουν ούτε για ένα γύρισμα 5 λεπτών.

Για επικοινωνία: [email protected]

Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ μου στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos

Νέα φωτιά στη Μόρια - Ολική καταστροφή στον καταυλισμό προσφύγων https://www.ethnos.gr/ellada/123075_nea-fotia-sti-moria-oliki-katastrofi-ston-kataylismo-prosfygon

Πώς ξεκίνησε η φωτιά στη Μόρια -Την έβαλαν οι ίδιοι οι μετανάστες, καταγγέλλει ο πρόεδρος των πυροσβεστών Β. Αιγαίου
https://www.iefimerida.gr/ellada/pos-xekinise-i-fotia-moria-oi-idioi-oi-metanastes

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑΣ ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 110920 https://www.youtube.com/watch?v=aGZF2QZtwi8

Κοροναϊός: Δύο κρούσματα σε σχολεία στο Περιστέρι https://www.news.gr/ellada/article/2349867/koronaios-dio-krousmata-se-scholia-sto-peristeri.html

«Όποιος δεν φοράει μάσκα θα τον πετσοκόψω» – Το σποτάκι του Δήμου Ηλιούπολης για την επιστροφή στα σχολεία https://meandros12.blogspot.com/2020/09/blog-post.html

Νέα lockdown από την κυβέρνηση: Κλείνουν Πέλλα, Πιερία, Ημαθία και Κιλκίς - Με μάσκες και στους εξωτερικούς χώρους https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/esoteriki-asfaleia/913550_nea-topika-lockdown-kleinoyn-pella-pieria-imathia-kai

Σήμερα | Ο καθηγητής Ν. Σύψας στον ΣΚΑΪ | 09/09/2020 https://youtu.be/zNophSKGhfM?t=310

COVID-19 testing in Australia - information for health professionals
https://www.tga.gov.au/covid-19-testing-australia-information-health-professionals

Την Κυριακή 13/9 στις 18.30 διαδηλώνουμε στην πλατεία Συντάγματος κατά της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας στα σχολεία, αλλά και παντού! https://www.facebook.com/photo/?fbid=1193307804384884&;set=gm.3350266298329614

Gates Foundation spent $250 million on favorable press coverage: report https://www.lifesitenews.com/news/left-wing-gates-foundation-spent-250-million-on-favorable-press-coverage-report

Why has the Bill & Melinda Gates Foundation subsidized the newspaper Le Monde to the tune of $ 4 million? https://www.nexus.fr/actualite/news/fondation-bill-melinda-gates-le-monde/

Κορωνοϊός: Τι μαρτυρά η φωνή για την πιθανότητα νόσησης https://www.tovima.gr/2020/09/07/science/koronoios-ti-martyra-i-foni-gia-tin-pithanotita-nosisis/

Αυτά είναι τα τρία συχνότερα χτενίσματα που κάνουν οι διάσημες όταν φοράνε μάσκα! https://www.tlife.gr/omorfia/how-to-omorfia/ayta-einai-ta-tria-syxnotera-xtenismata-pou-kanoun-oi-diasimes-otan-forane-maska/1075436/

'Ένα λεπτό χρειάστηκε να πει την αλήθεια για τον κορωνοϊό Ιωάννης Ιωαννίδης
https://youtu.be/Wni7SnPu3LY

Βέλγιο: 70 γιατροί Φλαμανδοί ζητούν την κατάργηση της μάσκας στα σχολεία για παιδιά και εκπαιδευτικούς μ΄επιστολή τους προς τον Υπουργό: η υποχρεωτική μασκοφορία κάνει το σχολείο ένα περιβάλλον απειλητικό κι επικίνδυνο,να καταργηθούν οι μάσκες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου γίνονται διαταραγμένοι με τις μάσκες. https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2020/09/70_10.html?m=1

Emmanuel Macron : έβγαλε το Σκασμό από τη Μάσκα ο πρόεδρος της Γαλλίας
https://youtu.be/ALJnR1LDpiI

ROADMAP FOR THE IMPLEMENTATION OF ACTIONS BY THE EUROPEAN COMMISSION BASED ON THE COMMISSION
COMMUNICATION AND THE COUNCIL RECOMMENDATION ON STRENGTHENING COOPERATION AGAINST VACCINE
PREVENTABLE DISEASES https://www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2020/05/2019-2022_roadmap_en-1.pdf
Keywords
vaccinesconspiracycoronavirus
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