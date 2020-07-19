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Les impostures de la Médecine ! Dr A.SCOHY (mai 2015)
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Conférence du Docteur SCOHY à Ille sur Têt (Mai 2015)
Sortir du mythe du microbisme-Pasteur, et retrouver les véritables causes des pathologies et des maladies .
Découvrez les travaux du Pr Antoîne Béchamp (1816-1908), précurseur de la découverte des MICROZYMAS et des découvertes de ses contemporains (Pr Hammer...)
http://www.alain-scohy.com/les-microzymas-ou-nanobes.html
Son site : http://www.alain-scohy.com/le-dr-alain-scohy.html
Sortir du mythe du microbisme-Pasteur, et retrouver les véritables causes des pathologies et des maladies .
Découvrez les travaux du Pr Antoîne Béchamp (1816-1908), précurseur de la découverte des MICROZYMAS et des découvertes de ses contemporains (Pr Hammer...)
http://www.alain-scohy.com/les-microzymas-ou-nanobes.html
Son site : http://www.alain-scohy.com/le-dr-alain-scohy.html
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