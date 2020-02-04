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Καρκίνος στήθους, αίτια και φυσική ίαση (Γερμανική Νέα Ιατρική του Δρ. Χάμερ) - Απόσπασμα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
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25 views • February 04, 2020

Εδώ βλέπετε μόνο ένα 20λεπτο απόσπασμα της διάλεξης για τους διάφορους καρκίνους του στήθους. 

Αν σας ενδιαφέρει ολόκληρη η διάλεξη, θα την βρείτε σε δύο μέρη, στα ακόλουθα βίντεο στο Youtube.
Αν εκεί δεν εμφανίζονται αυτόματα οι ελληνικοί υπότιτλοι, θα πρέπει να τους ενεργοποιήστε χειροκίνητα μέσω της αυτόματης μετάφρασης όπου θα επιλέξετε τα ελληνικά.
Δείτε τα βίντεο οπωσδήποτε με αυτή τη σειρά:

https://www.youtube.com/watch?v=ibP_CZF8N44
https://www.youtube.com/watch?v=o3v9IQvumS4



ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Το Youtube, μέσα στα πλαίσια μιας γενικευμένης λογοκρισίας άνευ προηγουμένου, προέβη σε κλείσιμο πλήθους καναλιών στο τελευταίο διάστημα. Ανάμεσά τους, ήταν και το κανάλι που φιλοξενούσε επί σειρά ετών τα υποτιτλισμένα βίντεο του Δρ. Χάμερ σχετικά με την Γερμανική Θεραπευτική, που όμως τα περισσότερα διασώθηκαν. Έτσι, γίνεται τώρα μια νέα προσπάθεια να αναρτηθούν ξανά εδώ, στο BRIGHTEON, στην πλατφόρμα της Ελευθερίας του Λόγου, που ελπίζουμε να αποκαταστήσει όσα κανάλια κακώς αποκλείστηκαν από το Youtube. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα βίντεο του καναλιού είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της. Το παρόν εκπαιδευτικό-πληροφοριακό υλικό παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση. Χρησιμοποιείστε το με δική σας ευθύνη. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβαδίζει με τα τρέχοντα ιατρικά ή επιστημονικά δεδομένα, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις. Να μην χρησιμοποιηθεί για ιατρικές πράξεις. Απευθυνθείτε στον (ενημερωμένο) ιατρό σας. Η δημοσίευσή του παρόντος υλικού γίνεται για λόγους ακτιβιστικούς, εκπαιδευτικούς, ενημερωτικούς και μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας διάδοσης ιδεών και πληροφοριών.

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