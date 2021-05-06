Het belangrijkste interview dat u OOIT zult zien met Geert vanden Bossche

Het belangrijkste interview dat u OOIT zult zien!

Dat zegt Amerikaanse televisie- en filmproducent en presentator van The Highwire Del Matthew Bigtree. Waarom? Want dit horen we vaker maar deze springt er inderdaad tussenuit.



Het gaat om een gesprek dat Geert VandenBossche heeft gehad met Philip McMillan ruim een maand geleden. We hadden het nog niet gezien. En het ging over de coronavaccins.



Dit interview heeft voor veel discussie gezorgd in de VS.