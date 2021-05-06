© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Het belangrijkste interview dat u OOIT zult zien met Geert vanden Bossche
Follow
0
Download MP3
Share
Report
11 views • May 06, 2021
Het belangrijkste interview dat u OOIT zult zien!
Dat zegt Amerikaanse televisie- en filmproducent en presentator van The Highwire Del Matthew Bigtree. Waarom? Want dit horen we vaker maar deze springt er inderdaad tussenuit.
Het gaat om een gesprek dat Geert VandenBossche heeft gehad met Philip McMillan ruim een maand geleden. We hadden het nog niet gezien. En het ging over de coronavaccins.
Dit interview heeft voor veel discussie gezorgd in de VS.
Dat zegt Amerikaanse televisie- en filmproducent en presentator van The Highwire Del Matthew Bigtree. Waarom? Want dit horen we vaker maar deze springt er inderdaad tussenuit.
Het gaat om een gesprek dat Geert VandenBossche heeft gehad met Philip McMillan ruim een maand geleden. We hadden het nog niet gezien. En het ging over de coronavaccins.
Dit interview heeft voor veel discussie gezorgd in de VS.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.