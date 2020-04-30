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Virolog Prof. Dr. Streeck'in Covid-19'a İlişkin Son Bulguları Hakkında | Bir İzleyicinin Ses Kaydı
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78 views • April 30, 2020
31.03.2020 akşamı Alman ZDF kanalında gerçekleşen Covid-19 konulu oturumda Markus Lanz'ın konuğu virolog Prof. Dr. Hendirck Streeck alınan önlemler ve yaptığı son araştırmadaki bulgularından bahsediyor.
İzleyicinin aktardıkları:
Açık havada gezenlerin virüsü yaydıklarına dair genel bir kanı var.
Buna yönelik çok fazla korona vakasına rastlanmış olan Köln yakınlarındaki bir kasabada bir araştırma yapılmış.
500'ün üzerinde ev ve çevresi, yaklaşık 1.000 kişi üzerinde testler yapılmış.
Çeşitli örnekler alınmış. Cep telefonlarından, musluklardan, kedi köpek gibi hayvanlardan, kapı kollarından vs.
Sonuçta virüslerin yüzeylerde olduğu fakat enfekte edecek güçte olmadığını tespit etmişler.
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Prof. Streeck'in Çalışmasının Son Durumu (09.04.2020)
► https://www.tagesschau.de/regional/nordrheinwestfalen/corona-studie-heinsberg-101.html
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Haber Sitemiz
► https://www.coronagercegi.com
--------------------------------------------------------------------------------
Alternatif Video Kanallarımız
► https://youtube.com/c/CoronaGercegi
► https://bitchute.com/channel/CoronaGercegi
--------------------------------------------------------------------------------
► Kaynak/Source: https://youtu.be/VP7La2bkOMo
İzleyicinin aktardıkları:
Açık havada gezenlerin virüsü yaydıklarına dair genel bir kanı var.
Buna yönelik çok fazla korona vakasına rastlanmış olan Köln yakınlarındaki bir kasabada bir araştırma yapılmış.
500'ün üzerinde ev ve çevresi, yaklaşık 1.000 kişi üzerinde testler yapılmış.
Çeşitli örnekler alınmış. Cep telefonlarından, musluklardan, kedi köpek gibi hayvanlardan, kapı kollarından vs.
Sonuçta virüslerin yüzeylerde olduğu fakat enfekte edecek güçte olmadığını tespit etmişler.
--------------------------------------------------------------------------------
Prof. Streeck'in Çalışmasının Son Durumu (09.04.2020)
► https://www.tagesschau.de/regional/nordrheinwestfalen/corona-studie-heinsberg-101.html
--------------------------------------------------------------------------------
Haber Sitemiz
► https://www.coronagercegi.com
--------------------------------------------------------------------------------
Alternatif Video Kanallarımız
► https://youtube.com/c/CoronaGercegi
► https://bitchute.com/channel/CoronaGercegi
--------------------------------------------------------------------------------
► Kaynak/Source: https://youtu.be/VP7La2bkOMo
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