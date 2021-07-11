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Morten Wilder: Ph.d. Peter Kamp Busk Lektor Molecular and Medical Biology mm [10.07.2021]
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30 views • July 11, 2021
"Jamen, Jeg forstår slet ikke, at man har fundet på at vaccinere børn, øhh ned til 12 når, øhh. Jeg syntes det er et overgreb på børn" - Citat af: Peter Kamp Busk, Lektor RUC, Institut for Naturvidenskab og Miljø, Lektor, Molecular and Medical Biology, Centre for Big Data, Centre for Mathematical Modeling - Human Health and Disease
https://forskning.ruc.dk/da/persons/pbusk
Peter Kamp Busk Ph.d.
Lektor, Institut for Naturvidenskab og Miljø
Lektor, Molecular and Medical Biology
Centre for Big Data
Centre for Mathematical Modeling - Human Health and Disease
- https://orcid.org/0000-0003-1920-636X
--
Kilde og riginal title:
'Jeg forstår slet ikke, at man har fundet på at vaccinere børn. Jeg syntes det er et overgreb på børn'
104 views Jul 10, 2021
Wilderdk - 1.57K subscribers
https://youtu.be/BIho_vP6UKU
https://www.youtube.com/watch?v=BIho_vP6UKU
https://www.youtube.com/channel/UCNXLDZ0M8r_tIEUC_IFa-uw
Wilderdk NOTE: Ikke alt jeg er enig med i hvad han siger, MEN, det med børn der er spot on, da han er ej den eneste der har den holdning.
Mere info her:
11.06.2021 Professor Christine Stabell Benn: Det er godt for immuniteten, at børn får corona
BT: "Så Vi bekæmper faktisk corona bedst, hvis vi har en vis del af befolkningen, helt ærligt, hånden på hjertet, der ikke er vaccineret? - Christine, JA.
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226100869614984
17.06.2021.Formanden for de danske børnelæger går imod Brostrøm på pressemøde: Anbefaler forældre at vente
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/formanden-de-danske-boernelaeger-gaar-imod-brostroem-paa-pressemoede-anbefaler
17.06.2021 EN god del info man lige skal se - Billede tekst fra
Christine Stabell Benn - Professor og vaccineforsker
https://www.facebook.com/louise.tybo/posts/10159422447479485
17.06.2021 LÆS SVARENE 'Engelske vaccineeksperter anbefaler ikke vaccination af børn under 18'
https://www.dr.dk/engagement/taet-paa/stil-spoergsmaa-hvilken-gavn-goer-coronavaccinen-for-de-12-15-aarige
01.07.2021 Mit hjerte græder og er meget bekymret over man nu allerede her meget, meget snart vil til at vaccine børn/unge mellem 12 og 15 år. Så jeg vil skrive som sidst til forældre især med børn i den alder, men også dem fra 0 til 12, fordi, turen kommer nok dertil også - TÆNK JER OM.
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226244989577893
31.05.2021 Kære forældre, ja, jer der har sat smukke børn i verden. Det er jeres børn og unge det handler om. Det er nu i skal træde i karakter og ikke lade jeres børn indgå i et sindssygt eksperiment, endnu engang. Lad ikke et overgreb finde sted på jeres børn i det her.
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226025309206021
https://forskning.ruc.dk/da/persons/pbusk
Peter Kamp Busk Ph.d.
Lektor, Institut for Naturvidenskab og Miljø
Lektor, Molecular and Medical Biology
Centre for Big Data
Centre for Mathematical Modeling - Human Health and Disease
- https://orcid.org/0000-0003-1920-636X
--
Kilde og riginal title:
'Jeg forstår slet ikke, at man har fundet på at vaccinere børn. Jeg syntes det er et overgreb på børn'
104 views Jul 10, 2021
Wilderdk - 1.57K subscribers
https://youtu.be/BIho_vP6UKU
https://www.youtube.com/watch?v=BIho_vP6UKU
https://www.youtube.com/channel/UCNXLDZ0M8r_tIEUC_IFa-uw
Wilderdk NOTE: Ikke alt jeg er enig med i hvad han siger, MEN, det med børn der er spot on, da han er ej den eneste der har den holdning.
Mere info her:
11.06.2021 Professor Christine Stabell Benn: Det er godt for immuniteten, at børn får corona
BT: "Så Vi bekæmper faktisk corona bedst, hvis vi har en vis del af befolkningen, helt ærligt, hånden på hjertet, der ikke er vaccineret? - Christine, JA.
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226100869614984
17.06.2021.Formanden for de danske børnelæger går imod Brostrøm på pressemøde: Anbefaler forældre at vente
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/formanden-de-danske-boernelaeger-gaar-imod-brostroem-paa-pressemoede-anbefaler
17.06.2021 EN god del info man lige skal se - Billede tekst fra
Christine Stabell Benn - Professor og vaccineforsker
https://www.facebook.com/louise.tybo/posts/10159422447479485
17.06.2021 LÆS SVARENE 'Engelske vaccineeksperter anbefaler ikke vaccination af børn under 18'
https://www.dr.dk/engagement/taet-paa/stil-spoergsmaa-hvilken-gavn-goer-coronavaccinen-for-de-12-15-aarige
01.07.2021 Mit hjerte græder og er meget bekymret over man nu allerede her meget, meget snart vil til at vaccine børn/unge mellem 12 og 15 år. Så jeg vil skrive som sidst til forældre især med børn i den alder, men også dem fra 0 til 12, fordi, turen kommer nok dertil også - TÆNK JER OM.
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226244989577893
31.05.2021 Kære forældre, ja, jer der har sat smukke børn i verden. Det er jeres børn og unge det handler om. Det er nu i skal træde i karakter og ikke lade jeres børn indgå i et sindssygt eksperiment, endnu engang. Lad ikke et overgreb finde sted på jeres børn i det her.
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226025309206021
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