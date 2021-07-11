Morten Wilder: Ph.d. Peter Kamp Busk Lektor Molecular and Medical Biology mm [10.07.2021]

"Jamen, Jeg forstår slet ikke, at man har fundet på at vaccinere børn, øhh ned til 12 når, øhh. Jeg syntes det er et overgreb på børn" - Citat af: Peter Kamp Busk, Lektor RUC, Institut for Naturvidenskab og Miljø, Lektor, Molecular and Medical Biology, Centre for Big Data, Centre for Mathematical Modeling - Human Health and DiseasePeter Kamp Busk Ph.d.Lektor, Institut for Naturvidenskab og MiljøLektor, Molecular and Medical BiologyCentre for Big DataCentre for Mathematical Modeling - Human Health and Disease--Kilde og riginal title:'Jeg forstår slet ikke, at man har fundet på at vaccinere børn. Jeg syntes det er et overgreb på børn'104 views Jul 10, 2021Wilderdk - 1.57K subscribersWilderdk NOTE: Ikke alt jeg er enig med i hvad han siger, MEN, det med børn der er spot on, da han er ej den eneste der har den holdning.Mere info her:11.06.2021 Professor Christine Stabell Benn: Det er godt for immuniteten, at børn får coronaBT: "Så Vi bekæmper faktisk corona bedst, hvis vi har en vis del af befolkningen, helt ærligt, hånden på hjertet, der ikke er vaccineret? - Christine, JA.17.06.2021.Formanden for de danske børnelæger går imod Brostrøm på pressemøde: Anbefaler forældre at vente17.06.2021 EN god del info man lige skal se - Billede tekst fraChristine Stabell Benn - Professor og vaccineforsker17.06.2021 LÆS SVARENE 'Engelske vaccineeksperter anbefaler ikke vaccination af børn under 18'01.07.2021 Mit hjerte græder og er meget bekymret over man nu allerede her meget, meget snart vil til at vaccine børn/unge mellem 12 og 15 år. Så jeg vil skrive som sidst til forældre især med børn i den alder, men også dem fra 0 til 12, fordi, turen kommer nok dertil også - TÆNK JER OM.31.05.2021 Kære forældre, ja, jer der har sat smukke børn i verden. Det er jeres børn og unge det handler om. Det er nu i skal træde i karakter og ikke lade jeres børn indgå i et sindssygt eksperiment, endnu engang. Lad ikke et overgreb finde sted på jeres børn i det her.