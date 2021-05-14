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SAVOIE LIBRE : Thierry Bécourt nous parle du Sénat Souverain de Savoie (3S)
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63 views • May 14, 2021
Source : https://youtu.be/8lD16SYjcos
Sénat Souverain de Savoie 3S https://www.youtube.com/channel/UCZklcK5WNWhUevG4CebhurQ
Dans la première émission de "Thierry nous parle" du Sénat Souverain de Savoie, Thierry Becourt nous explique le formidable projet et l'organisation du gouvernement provisoire.
Il revient sur les questions essentielles :
- qu'est-ce que le Sénat Souverain de Savoie (dit 3S) ?
- quels sont les liens relationnels avec les organisations internationales ?
- quelles sont les possibilités d'action pour chaque citoyen souverain ?
Plus d'informations sur : www.senat-savoie-gouv.net
Sénat Souverain de Savoie 3S https://www.youtube.com/channel/UCZklcK5WNWhUevG4CebhurQ
Dans la première émission de "Thierry nous parle" du Sénat Souverain de Savoie, Thierry Becourt nous explique le formidable projet et l'organisation du gouvernement provisoire.
Il revient sur les questions essentielles :
- qu'est-ce que le Sénat Souverain de Savoie (dit 3S) ?
- quels sont les liens relationnels avec les organisations internationales ?
- quelles sont les possibilités d'action pour chaque citoyen souverain ?
Plus d'informations sur : www.senat-savoie-gouv.net
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