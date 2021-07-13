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Prendre le pouvoir pour le peuple, mode d'emploi avec Etienne Chouard
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20 views • July 13, 2021
Publié le 31/05/2021 à 16:39 : https://www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/prendre-le-pouvoir-pour-le-peuple-mode-demploi-avec-etienne-chouard
Dans cet Entretien essentiel, Etienne Chouard revient sur son analyse de la politique actuelle. Aujourd'hui retraité, ancien professeur de droit et d'économie, mais toujours actif dans son action politique, il tente de démontrer comment nous vivons aujourd'hui dans une dictature/oligarchie déguisée.
"Nous ne sommes pas en démocratie" dit celui qui ne croit pas dans les élections présidentielles. Accusé à travers des arguments d'une faiblesse intellectuelle incroyable de tenir des doubles discours, ou de ne pas être clair sur ses intentions politiques, Etienne Chouard discute avec tout le monde et on le lui reproche. Mais pour lui, on ne peut pas faire société si l'on ne parle pas avec chaque pensée politique, chaque classe et couche sociale.
Dans cet Entretien essentiel, Etienne Chouard revient sur son analyse de la politique actuelle. Aujourd'hui retraité, ancien professeur de droit et d'économie, mais toujours actif dans son action politique, il tente de démontrer comment nous vivons aujourd'hui dans une dictature/oligarchie déguisée.
"Nous ne sommes pas en démocratie" dit celui qui ne croit pas dans les élections présidentielles. Accusé à travers des arguments d'une faiblesse intellectuelle incroyable de tenir des doubles discours, ou de ne pas être clair sur ses intentions politiques, Etienne Chouard discute avec tout le monde et on le lui reproche. Mais pour lui, on ne peut pas faire société si l'on ne parle pas avec chaque pensée politique, chaque classe et couche sociale.
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