Kvällens galenskap 211008

1. Med tre procent får partiet det lägsta stödet på 16 år, vilket sker i samband med att el- och bensinpriserna i Sverige skenar. Inte sedan 2005 har Miljöpartiet haft ett svagare stöd i Demoskops väljarbarometer.2. Polens författningsdomstol meddelar nu att flera delar av EU-fördraget strider mot landets grundlag och att nationella lagar ska ha företräde framom EU-lagstiftning. EU-kommissionen svarar å sin sida med att man kommer att använda ”alla tillgängliga verktyg” för att säkerställa att överstatlig lagstiftning fortsätter gälla i Polen.3. Helt utan ödmjukhet inför folkviljan vill makthungriga miljöpartister fortsätta att diktera villkoren för svensk politik. Med det rödgröna regeringsunderlaget och EU:s hjälp är det fortsatt möjligt, skriver Jessica Stegrud (SD).4. Amerikansk flygvapenläkare varnar piloter för ”hjärtstillestånd” efter vaccinering. Överstelöjtnant Theresa Longs vittnesmål är nu en del i en federal rättegång mot det amerikanska försvarets tvångsvaccineringar.5. Statliga Sveriges Television har de senaste åren försökt skapa en egen privat livvaktsstyrka som ska få använda skjutvapen för att nedkämpa hot mot regimtrogna journalister. Ett vaktbolag har anlitats men nekats att få generell rätt att bära skjutvapen, skriver Samnytt.6. De flesta oberoende läkare och vetenskapsmän som kämpar mot den bluff och det vansinne som har släppts loss över oss i och med den så kallade Covid-pandemin verkar inte vara medvetna om bakgrunden och avsikten med det hela, med andra ord den större bilden. De tycks hittills ofta ha utgått från att det bara kan handla om felbedömningar, misstag eller slarv hos forskare och läkemedelstillverkare. Eller beträffande de ansvariga gärningsmännen och deras marionetter bland politiker och hälsomyndigheter, om hänsynslös och kortsiktig girighet efter pengar och makt, som denna gång bara gått till överdrift.7. Dick Erixon framförde ståndpunkten att om det är okej att driva med kristendomen, exempelvis så som Monty Python gjorde i filmen ”Life of Brian”, måste det vara tillåtet att driva med islam i yttrandefrihetens namn. Vi måste behandla alla efter samma måttstock. Det är en ståndpunkt som sällan framförs i svenska medier, men som jag här kunde poängtera. Om det inte är tillrådligt att skämta med islam ska man inte heller driva med andra religioner. Men ett förbud mot hädelse, alltså drift med heligheter, skulle inskränka yttrandefriheten på ett så fundamentalt sätt att yttrandefriheten som sådan skulle gå förlorad. Alla skulle tvingas vakta sin tunga – så som det är i diktaturer.