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Вакцинация, а не Испанский Грипп убила 50 000 000 человек
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252 views • October 22, 2020
Испанский Грипп не убивал 50.000.000 человек. Это сделали вакцины. Только немногие знают о том, что знаменитая “испанка”, самое страшное заболевание, которое когда либо поражало Америку, была последствием массовой обязательной вакцинации всех военнослужащих армии США.
Предлагаем вашему вниманию короткий ролик о реальной истории этой эпидемии.
Перевод: Басарева Алёна https://vk.com/daremif29 специально для МедАльтернатива.инфо
Монтаж: Gosha Giron https://vk.com/id284386697 специально для МедАльтернатива.инфо
Поддержать переводы новых видеоматериалов на русский язык: https://medalternativa.info/donate
Рекомендуем:
Все серии фильма “Правда о вакцинах”:
https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin/
и множество других материалов, раскрывающих правду о вакцинации на нашем сайте: https://medalternativa.info
Предлагаем вашему вниманию короткий ролик о реальной истории этой эпидемии.
Перевод: Басарева Алёна https://vk.com/daremif29 специально для МедАльтернатива.инфо
Монтаж: Gosha Giron https://vk.com/id284386697 специально для МедАльтернатива.инфо
Поддержать переводы новых видеоматериалов на русский язык: https://medalternativa.info/donate
Рекомендуем:
Все серии фильма “Правда о вакцинах”:
https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin/
и множество других материалов, раскрывающих правду о вакцинации на нашем сайте: https://medalternativa.info
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