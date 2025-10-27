Размеры 🔶 Нового Иерусалима 📜 Храмовый Свиток из Cвитков Мёртвого моря. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 19 октября 2025 г.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ДОКУМЕНТ с переводом
pdf https://drive.google.com/file/d/1L9wjwUEAZAa_g_bQeSB_rETYm-9wiVoH/view?usp=sharing
doc https://docs.google.com/document/d/17veBjMWbwnPbvPaxeLmEUJr4abOOLV7_/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
odt https://drive.google.com/file/d/121JxjbupumE4osWMZGVQj-0K1B9ze3NH/view?usp=sharing
Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1jfNXqD2eqbky7CHAHGAOJx57V2lhSyPv/view?usp=sharing
Ориг. англ.
https://docs.google.com/document/d/1ZJSg9OcPINlP7GPdalByNXzxwE3qQrg5/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1xrF4fFPGaeflrhgRz1yPuyQBbCB95v2f/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
Фрагменты:
“Мы обсудили то, о чём Лиланд говорил в своём недавнем видео по теме Нового Иерусалима, и о серьёзной проблеме, с которой мы сталкиваемся, когда говорим о размерах Нового Иерусалима:
https://vimeo.com/manage/videos/1127871339
https://www.bitchute.com/video/LhoxjBbFvPiJ/
Транскрипт (расшифрованный текст) к видео (прокрутите вниз до курса Course 05-7): https://leelandjones.wordpress.com/course-05/
Размеры Нового Иерусалима даны во второй половине 21-й главы Откровения. С Иоанном говорит ангел, один из семи ангелов.
Откр 21:15 Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. 16 Город расположен четвероугольником (четырёхугольником), и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны.
Откр 21:16 ABP ... И он измерил город тростью на стадии двенадцать тысяч.
Rev 21:16 ABP …And he measured the city by the reed at stadia twelve thousand. https://biblehub.com/interlinear/apostolic/revelation/21.htm
Здесь не 12 000 стадии, а 12 000 тростей на стадии, и это большая разница!
! Одинаковыми являются не размеры, а число. Какое? Если разделить 12 000 тростей на 83,33 тростей в стадии, то получится 144. Вот это число! 144 стадии, а высота стены 144 локтя.
Откр 21:17 И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела.
Это означает, что протяжённость Нового Иерусалима не 2400 миль, а 28,8 миль, что значительно меньше, чем мы думали. И, хотя это удивительное открытие, это также заставляет ужаснуться! Ведь Новый Иерусалим значительно меньше, чем полагают большинство людей. Это также означает то, что в городе смогут поместиться гораздо меньше людей, чем ожидалось изначально!”
В Откр 22:2 в подстрочнике Винокурова “дерево жизни творящее плодов двенадцать” (https://bible.by/vin/66/22/)
См. также фрагмент из видео Лиланда Миллениум. Первое Воскресение. Суд у Белого Престола (с 29-й минуты) https://youtu.be/2nK2nsItXWM?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=1761
См. также
О том, что в 43-й главе Иезекииля говорит Христос, см. в Протоколе и видео https://youtu.be/v-hQq7XcXp4?t=1000
Гора Хермон и Дамаск. ЦАХАЛ взял под контроль гору Хермон. Конец режима Асада в Сирии
док-нте https://cloud.mail.ru/public/snps/8NjywZ2pv
Протокол 13 июля 2025 г. Урим и Туммим. Судный Наперсник как копия Нового Иерусалима. 12 колен Израиля
https://www.youtube.com/watch?v=JAvgX0p-r8Y
https://drive.google.com/file/d/1aO7RjSr-kBUWiwfX1GYpYWxU2QQ-r5nL/view
Протокол от 10 августа 2025 г. Возвращение ⛺️ Станов из Вавилона. 12 Колен Израиля. 12 Ворот Иерусалима https://youtu.be/KY7NWA792D4?list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&t=721
https://drive.google.com/file/d/1RC6pXUvEu39x6iI8pKAVp9UkiJTdy79o/view
Протокол 15 сентября 2024 г. Порядок 24 - Дом Давида. Порядок 12 - Новый Иерусалим. 144 000 из Откровения https://www.youtube.com/watch?v=m-Pv7bgSiZE
https://cloud.mail.ru/public/qsME/V24e3WkAG
Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/
Каналы
https://www.youtube.com/@LeelandJones
https://www.youtube.com/@panther4x4
https://vimeo.com/userleelandj