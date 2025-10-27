Размеры 🔶 Нового Иерусалима 📜 Храмовый Свиток из Cвитков Мёртвого моря. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 19 октября 2025 г.

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1L9wjwUEAZAa_g_bQeSB_rETYm-9wiVoH/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/17veBjMWbwnPbvPaxeLmEUJr4abOOLV7_/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/121JxjbupumE4osWMZGVQj-0K1B9ze3NH/view?usp=sharing





Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1jfNXqD2eqbky7CHAHGAOJx57V2lhSyPv/view?usp=sharing





Ориг. англ.

https://docs.google.com/document/d/1ZJSg9OcPINlP7GPdalByNXzxwE3qQrg5/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1xrF4fFPGaeflrhgRz1yPuyQBbCB95v2f/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true





Фрагменты:

“Мы обсудили то, о чём Лиланд говорил в своём недавнем видео по теме Нового Иерусалима, и о серьёзной проблеме, с которой мы сталкиваемся, когда говорим о размерах Нового Иерусалима:





https://vimeo.com/manage/videos/1127871339

https://www.bitchute.com/video/LhoxjBbFvPiJ/

Транскрипт (расшифрованный текст) к видео (прокрутите вниз до курса Course 05-7): https://leelandjones.wordpress.com/course-05/





Размеры Нового Иерусалима даны во второй половине 21-й главы Откровения. С Иоанном говорит ангел, один из семи ангелов.

Откр 21:15 Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. 16 Город расположен четвероугольником (четырёхугольником), и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны.

Откр 21:16 ABP ... И он измерил город тростью на стадии двенадцать тысяч.

Rev 21:16 ABP …And he measured the city by the reed at stadia twelve thousand. https://biblehub.com/interlinear/apostolic/revelation/21.htm

Здесь не 12 000 стадии, а 12 000 тростей на стадии, и это большая разница!

! Одинаковыми являются не размеры, а число. Какое? Если разделить 12 000 тростей на 83,33 тростей в стадии, то получится 144. Вот это число! 144 стадии, а высота стены 144 локтя.

Откр 21:17 И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела.

Это означает, что протяжённость Нового Иерусалима не 2400 миль, а 28,8 миль, что значительно меньше, чем мы думали. И, хотя это удивительное открытие, это также заставляет ужаснуться! Ведь Новый Иерусалим значительно меньше, чем полагают большинство людей. Это также означает то, что в городе смогут поместиться гораздо меньше людей, чем ожидалось изначально!”





В Откр 22:2 в подстрочнике Винокурова “дерево жизни творящее плодов двенадцать” (https://bible.by/vin/66/22/)

См. также фрагмент из видео Лиланда Миллениум. Первое Воскресение. Суд у Белого Престола (с 29-й минуты) https://youtu.be/2nK2nsItXWM?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=1761





См. также





О том, что в 43-й главе Иезекииля говорит Христос, см. в Протоколе и видео https://youtu.be/v-hQq7XcXp4?t=1000

Гора Хермон и Дамаск. ЦАХАЛ взял под контроль гору Хермон. Конец режима Асада в Сирии

док-нте https://cloud.mail.ru/public/snps/8NjywZ2pv





Протокол 13 июля 2025 г. Урим и Туммим. Судный Наперсник как копия Нового Иерусалима. 12 колен Израиля

https://www.youtube.com/watch?v=JAvgX0p-r8Y

https://drive.google.com/file/d/1aO7RjSr-kBUWiwfX1GYpYWxU2QQ-r5nL/view





Протокол от 10 августа 2025 г. Возвращение ⛺️ Станов из Вавилона. 12 Колен Израиля. 12 Ворот Иерусалима https://youtu.be/KY7NWA792D4?list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&t=721

https://drive.google.com/file/d/1RC6pXUvEu39x6iI8pKAVp9UkiJTdy79o/view





Протокол 15 сентября 2024 г. Порядок 24 - Дом Давида. Порядок 12 - Новый Иерусалим. 144 000 из Откровения https://www.youtube.com/watch?v=m-Pv7bgSiZE

https://cloud.mail.ru/public/qsME/V24e3WkAG





Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Каналы

https://www.youtube.com/@LeelandJones

https://www.youtube.com/@panther4x4

https://vimeo.com/userleelandj

https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/