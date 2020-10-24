© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Марк Пассио - 11 сентября 2001 г. Магия Хаоса
Follow
0
Download MP3
Share
Report
66 views • October 24, 2020
Сбор средств Марк Пассио – «Демистификация Оккультного Знания, Часть 1»: https://vk.com/topic-59396504_38131048
Вы можете отмахиваться от этого, можете называть ересью и бредом, но в него явно верят ребята, осуществляющие подобное, на глобальном уровне. Многие из Вас найдут немало противоречий в постулатах ислама, но это не мешает его горячим сторонникам погибать за веру, будучи убеждёнными, кем-то, что, лишив жизни неверного, они после смерти попадут в рай, к пышногрудым гуриям. К тому же, жизнь так скупа на ласку в этом мире..
Иллюзионисты, транслировавшие события 11 сентября 2001 г. в наши широко раскрытые глаза, используют своё более глубокое понимание нашей психологической натуры и свои широкие возможности, имея более мрачную мотивацию и цель.
Марк Пассио называет оккультное знание о том, как устроена Вселенная, и как мы вписываемся в Её законы, темой, которую надо хотеть понять, как и любую другую, чтобы собрать информацию, обработать её собственным мышлением и перестать быть белой мышью в лапах жирных котов.
Вы можете отмахиваться от этого, можете называть ересью и бредом, но в него явно верят ребята, осуществляющие подобное, на глобальном уровне. Многие из Вас найдут немало противоречий в постулатах ислама, но это не мешает его горячим сторонникам погибать за веру, будучи убеждёнными, кем-то, что, лишив жизни неверного, они после смерти попадут в рай, к пышногрудым гуриям. К тому же, жизнь так скупа на ласку в этом мире..
Иллюзионисты, транслировавшие события 11 сентября 2001 г. в наши широко раскрытые глаза, используют своё более глубокое понимание нашей психологической натуры и свои широкие возможности, имея более мрачную мотивацию и цель.
Марк Пассио называет оккультное знание о том, как устроена Вселенная, и как мы вписываемся в Её законы, темой, которую надо хотеть понять, как и любую другую, чтобы собрать информацию, обработать её собственным мышлением и перестать быть белой мышью в лапах жирных котов.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.