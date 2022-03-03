Donbass - la guerre oubliée, le documentaire choc d'Anne-Laure Bonnel (2015)

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Donbass - la guerre oubliée, le documentaire choc d'Anne-Laure Bonnel (2015)
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175 views • March 03, 2022
1er mars 2022 : https://odysee.com/@Poil%C3%A0gratter:3/DONBASS:9
Poil à gratter : https://odysee.com/@Poil%C3%A0gratter:3
@Poilàgratter
En 2014, le président ukrainien Porochenko engage une véritable guerre contre une partie de sa population située à la frontière Est avec la Russie, le Donbass, à l'encontre de séparatistes russes qu'il estime pilotés à distance par Vladimir Poutine. Le tout avec l'assentiment de l'Europe. Résultat, plus de 10.000 morts, 3 ans de conflits qu'aucun traité de paix n'a pu endiguer, une population massacrée, en majortié des ouvriers et des mineurs. Nous sommes loin du portrait classique du dangereux terroriste.
Anne-Laure Bonnel s'est donc rendue sur le terrain en 2015 pour voir de ses propres yeux ce qui s'y passait et en rapporter des images pour nous, population au regard en biais qui n'en a probablement jamais entendu parler. Pour que les gens sachent, pour qu'ils aient envie de comprendre. Autant dire que le retour à la réalité fait très mal.
Poil à gratter : https://odysee.com/@Poil%C3%A0gratter:3
@Poilàgratter
En 2014, le président ukrainien Porochenko engage une véritable guerre contre une partie de sa population située à la frontière Est avec la Russie, le Donbass, à l'encontre de séparatistes russes qu'il estime pilotés à distance par Vladimir Poutine. Le tout avec l'assentiment de l'Europe. Résultat, plus de 10.000 morts, 3 ans de conflits qu'aucun traité de paix n'a pu endiguer, une population massacrée, en majortié des ouvriers et des mineurs. Nous sommes loin du portrait classique du dangereux terroriste.
Anne-Laure Bonnel s'est donc rendue sur le terrain en 2015 pour voir de ses propres yeux ce qui s'y passait et en rapporter des images pour nous, population au regard en biais qui n'en a probablement jamais entendu parler. Pour que les gens sachent, pour qu'ils aient envie de comprendre. Autant dire que le retour à la réalité fait très mal.
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