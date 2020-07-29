Censure Médecins américains évoquent la désinformation sur le COVID-19 conférence de presse

WE HAVE BEEN LIED TO - AMERICAN DOCTORS ADDRESS COVID-19 MISINFORMATION AT SCOTUS PRESS CONFERENCESource: Miniver 1984Les participants à cette conférence de presse sont : Simone Gold, Dr Bob Hamilton, Dr. Stella Immanuel, Dr Dan Erickson, Dr James Todaro et le Dr Joe Ladapo. Ce sont des médecins qui ont été actifs sur les réseaux sociaux au cours de la pandémie.Bien des questions se posent sur le traitement de l'information au cours de la pandémie. Le site de AmericasFrontLineDoctors vient d'être "censuré" informe le Docteur Todaro sur twitter.transcription de la conférence de 45 minute, complet :