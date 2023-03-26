Die letzte Schlacht (FTAOL - From Truth And Other Lies)

In diesem Video sagt Andreas alles, was es zu sagen gibt.

ES GEHT UM ALLES!

Werden seine Worte von der Menschheit erhört?





Wenn ihr es wichtig findet, leitet es gerne weiter...





Viele Grüße,

FTAOL-Mirror





Unsere Kanäle:

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Musik:

The All Spark - Steve Jablonsky

https://www.youtube.com/watch?v=sDNoRTFNExk





Optimus - Steve Jablonsky

https://www.youtube.com/watch?v=GMr8iLnfr4s





Für Andreas, Deutschland, Europa und die Welt!

Danke für deine Worte!





Originalvideo:

Odysee: https://odysee.com/@ftaol-mirror:1/Die-letzte-Schlacht2022:1

Wuwox: https://www.wuwox.com/w/tUhbpotMhEDwuo5tgeU1ez