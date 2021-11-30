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De Gevaren van de HPV-vaccins Gardasil & Cervarix (HPV vaccinatie bijwerkingen baarmoederhalskanker)
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126 views • November 30, 2021
Gardasil en Cervarix, de twee vaccins tegen baarmoederhalskanker worden zwaar gepromoot door artsen, sociale media en reclame campagnes. In Nederland krijgen meisjes van 12 tot 16 jaar Cervarix aangeboden en in België krijgen meisjes van 12 tot 18 jaar Cervarix of GardasiI aangeboden. De HPV-vaccinatie bestaat uit 2 prikken (was voorheen 3 prikken) in 6 maanden. Er is echter geen enkel bewijs dat de vaccins baarmoederhalskanker voorkomen! http://stichtingvaccinvrij.nl/hpv-vaccin
http://kanker-therapie.nl/hpv-vaccin-gardasil-cervarix.html http://wanttoknow.nl/overige/baarmoederhalskanker-vaccinatie-waar-zijn-we-mee-bezig http://wanttoknow.nl/overige/hpv-vaccinatieboek-nu-in-de-winkel http://ronfonteine.com/hpvvaccinatie.pdf
http://judicialwatch.org/documents/2008/JWReportFDAhpvVaccineRecords.pdf
http://naturalnews.com/HPV.html
HPV-vaccinaties hebben geleid tot beroertes, epilepsie, verlammingen, duizeligheid, flauwvallen, coma, hoofdpijn, slapheid, chronische vermoeidheid, auto-immuun ziekten, gewrichtspijn, hartproblemen, korte adem, hairuitval, gewichtsverlies, misselijkheid, stemmingswisselingen, slapeloosheid, huiduitslag, jeuk, zwellingen, zenuwpijn, spierpijn, rugpijn, opgezette lymfeklieren, spraak-, oog- en oorproblemen, trombosis, vergrote lever, menstruatiepijn, vergrote eileiders, eierstokcysten, onvruchtbaarheid, spontane abortussen, miskramen, geboorteafwijkingen, baarmoederhalskanker en al meer dan 100 sterfgevallen! http://wanttoknow.nl/overige/hpv-vaccinatie-meiden-alsjeblieft-denk-eerst-na http://gedachtenvoer.nl/2018/11/06/vaccinatie-bijwerkingen http://wanttoknow.nl/gezondheid/vruchtsbaarheidsproblemen-door-cervarix
http://sanevax.org/victims-2
http://dailymail.co.uk/health/article-1160516
http://wanttoknow.nl/nieuws/hpv-vaccin-in-frankrijk-onder-toezicht
Zembla reportage over het HPV vaccin:
http://bnnvara.nl/zembla/artikelen/het-omstreden-kankervaccin
HPV documentaire 'The Vaccinated Girls – Sick and Betrayed':
http://oye.news/news/health/vaccines/the-vaccinated-girls-sick-betrayed
Medische instanties beweren dat baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door het Humaan Papilloma Virus maar 90% van de HPV-infecties verdwijnen vanzelf en vormen geen risico voor gezonde vrouwen. 90% van alle doden door baarmoederhalskanker komen voor in de derde wereld door ondervoeding, slechte hygiëne en gebrek aan uitstrijkjes.
HPV-infecties komen vrij veel voor. Er zijn meer dan 100 HPV-typen, waarvan zo'n 20 een verhoogd risico hebben en mogelijk kanker zouden kunnen veroorzaken. Gardasil en Cervarix claimen 'bescherming' tegen HPV-typen 16 en 18 die 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker zouden veroorzaken. Omdat de HPV-vaccins niet beschermen tegen andere HPV-typen, blijven uitstrijkjes ook na HPV vaccinaties nog steeds noodzakelijk! http://wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/wetenschapper-kankerinstituut-vs-hpv-vaccin-voegt-weinig-toe
Gardasil en Cervarix bieden GEEN bescherming voor vrouwen met een HPV-infectie hebben en verhogen juist de kans op kankercellen met 44,6%! http://vactruth.com/2012/05/13/gardasil-may-cause-cancer
http://kanker-therapie.nl/cervarix.html Zowel
Gardasil en Cervarix bevatten aluminium hydroxide, een neurologisch gif dat ernstige gevaarlijke bijwerkingen veroorzaakt. Gardasil bevat 0.225 mg aluminium hydroxide per prik en Cervarix bevat 0.5 mg per prik.
http://proliberty.com/observer/20071206.htm http://gedachtenvoer.nl/2018/11/06/bijwerkingen-hpv-vaccinatie-geen-probleem-het-is-gratis
Medische autoriteiten claimen dat Gardasil en Cervarix 'veilig' zijn omdat het aantal bijwerkingen tijdens de klinische onderzoeken vrijwel gelijk was met de controle-groep, die een placebo vaccin ontving. Maar in de placebo vaccins zat ook aluminum hydroxide...
"Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis."
Hosea 4:6 (NBG51)
Chelatie en zeoliet kunnen schadelijke metalen uit vaccins verwijderen! http://evenbetternow.com/autism.asp
http://awakennutrition.com/testimonial
http://thegoodinside.com/6-big-health-benefits-of-zeolite
http://zeolite.com/zeolite-benefits
http://youtube.com/view_play_list?p=1FE7FFE93593A517
Medische fraude:
http://naturalnews.com/036034_history_medicine_investigation.html
Meer informatie:
http://vaccinatiesdoorgeprikt.nl
http://vaccinvrij.nl
http://timeforaction.org.uk
http://desiree.rover.holoversity.eu/wp-content/uploads/2011/01/Gardasil-en-Cervarix1.pdf http://leefbewust.com/categorie/vaccinaties
http://sanevax.org
http://nvic.org/vaccines-and-diseases/HPV.aspx
http://thinktwice.com
http://vaccinationdebate.net
http://science.naturalnews.com/related/vaccines_and_HPV.html
http://kanker-therapie.nl/hpv-vaccin-gardasil-cervarix.html http://wanttoknow.nl/overige/baarmoederhalskanker-vaccinatie-waar-zijn-we-mee-bezig http://wanttoknow.nl/overige/hpv-vaccinatieboek-nu-in-de-winkel http://ronfonteine.com/hpvvaccinatie.pdf
http://judicialwatch.org/documents/2008/JWReportFDAhpvVaccineRecords.pdf
http://naturalnews.com/HPV.html
HPV-vaccinaties hebben geleid tot beroertes, epilepsie, verlammingen, duizeligheid, flauwvallen, coma, hoofdpijn, slapheid, chronische vermoeidheid, auto-immuun ziekten, gewrichtspijn, hartproblemen, korte adem, hairuitval, gewichtsverlies, misselijkheid, stemmingswisselingen, slapeloosheid, huiduitslag, jeuk, zwellingen, zenuwpijn, spierpijn, rugpijn, opgezette lymfeklieren, spraak-, oog- en oorproblemen, trombosis, vergrote lever, menstruatiepijn, vergrote eileiders, eierstokcysten, onvruchtbaarheid, spontane abortussen, miskramen, geboorteafwijkingen, baarmoederhalskanker en al meer dan 100 sterfgevallen! http://wanttoknow.nl/overige/hpv-vaccinatie-meiden-alsjeblieft-denk-eerst-na http://gedachtenvoer.nl/2018/11/06/vaccinatie-bijwerkingen http://wanttoknow.nl/gezondheid/vruchtsbaarheidsproblemen-door-cervarix
http://sanevax.org/victims-2
http://dailymail.co.uk/health/article-1160516
http://wanttoknow.nl/nieuws/hpv-vaccin-in-frankrijk-onder-toezicht
Zembla reportage over het HPV vaccin:
http://bnnvara.nl/zembla/artikelen/het-omstreden-kankervaccin
HPV documentaire 'The Vaccinated Girls – Sick and Betrayed':
http://oye.news/news/health/vaccines/the-vaccinated-girls-sick-betrayed
Medische instanties beweren dat baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door het Humaan Papilloma Virus maar 90% van de HPV-infecties verdwijnen vanzelf en vormen geen risico voor gezonde vrouwen. 90% van alle doden door baarmoederhalskanker komen voor in de derde wereld door ondervoeding, slechte hygiëne en gebrek aan uitstrijkjes.
HPV-infecties komen vrij veel voor. Er zijn meer dan 100 HPV-typen, waarvan zo'n 20 een verhoogd risico hebben en mogelijk kanker zouden kunnen veroorzaken. Gardasil en Cervarix claimen 'bescherming' tegen HPV-typen 16 en 18 die 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker zouden veroorzaken. Omdat de HPV-vaccins niet beschermen tegen andere HPV-typen, blijven uitstrijkjes ook na HPV vaccinaties nog steeds noodzakelijk! http://wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/wetenschapper-kankerinstituut-vs-hpv-vaccin-voegt-weinig-toe
Gardasil en Cervarix bieden GEEN bescherming voor vrouwen met een HPV-infectie hebben en verhogen juist de kans op kankercellen met 44,6%! http://vactruth.com/2012/05/13/gardasil-may-cause-cancer
http://kanker-therapie.nl/cervarix.html Zowel
Gardasil en Cervarix bevatten aluminium hydroxide, een neurologisch gif dat ernstige gevaarlijke bijwerkingen veroorzaakt. Gardasil bevat 0.225 mg aluminium hydroxide per prik en Cervarix bevat 0.5 mg per prik.
http://proliberty.com/observer/20071206.htm http://gedachtenvoer.nl/2018/11/06/bijwerkingen-hpv-vaccinatie-geen-probleem-het-is-gratis
Medische autoriteiten claimen dat Gardasil en Cervarix 'veilig' zijn omdat het aantal bijwerkingen tijdens de klinische onderzoeken vrijwel gelijk was met de controle-groep, die een placebo vaccin ontving. Maar in de placebo vaccins zat ook aluminum hydroxide...
"Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis."
Hosea 4:6 (NBG51)
Chelatie en zeoliet kunnen schadelijke metalen uit vaccins verwijderen! http://evenbetternow.com/autism.asp
http://awakennutrition.com/testimonial
http://thegoodinside.com/6-big-health-benefits-of-zeolite
http://zeolite.com/zeolite-benefits
http://youtube.com/view_play_list?p=1FE7FFE93593A517
Medische fraude:
http://naturalnews.com/036034_history_medicine_investigation.html
Meer informatie:
http://vaccinatiesdoorgeprikt.nl
http://vaccinvrij.nl
http://timeforaction.org.uk
http://desiree.rover.holoversity.eu/wp-content/uploads/2011/01/Gardasil-en-Cervarix1.pdf http://leefbewust.com/categorie/vaccinaties
http://sanevax.org
http://nvic.org/vaccines-and-diseases/HPV.aspx
http://thinktwice.com
http://vaccinationdebate.net
http://science.naturalnews.com/related/vaccines_and_HPV.html
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