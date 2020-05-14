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T. Casasnovas - Décryptage avec Jean-Jacques Crèvecoeur : Quels risques et retombées de la pandémie ?
luciole
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12 views • May 14, 2020
28 avr. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=MgWp5jooJXQ
Regenere / Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/channel/UCbwkSuFmwbalyCOrwXAtSXA


Jean-Jacques Crèvecoeur partage ses connaissances au travers de sa chaîne Youtube et le fruit de plus de 35 années de cheminement. Le cœur de sa philosophie et de sa démarche sont le respect de l’humain et de sa liberté de choix.

Découvrez le site de Jean-Jacques Crèvecoeur :
https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee

Ainsi que sa chaine Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA

Si vous ne parvenez pas à télécharger cette vidéo, cliquez sur le lien ci dessous. Merci de la diffuser et de la re-poster !
https://www.dropbox.com/s/geoz87nl6l53rbq/200428-CG03-Decryptage.mp4%3Fdl%3D0

Visionnez le documentaire de Naomi Klein - la stratégie du choc
https://www.youtube.com/watch?v=Mm8PZFz9T-E

Visionnez le documentaire d'Arte - Tous surveillés - 7 milliards de suspects
https://www.youtube.com/watch?v=Hf1JR0HP4rM

Visionnez l'interview de Lionel Astruc à propos de la fondation Bill & Melinda Gates
https://youtu.be/Dqzt6yAmdDE

Visionnez l'interview de Youssef Hindi, spécialiste des religions, à propos des visées messianiques des ultra-riches
https://youtu.be/zRG8RBfm4eY

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https://regenere.learnybox.com/

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