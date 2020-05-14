T. Casasnovas - Décryptage avec Jean-Jacques Crèvecoeur : Quels risques et retombées de la pandémie ?

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Regenere / Thierry Casasnovas :





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Visionnez le documentaire de Naomi Klein - la stratégie du choc

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Visionnez l'interview de Lionel Astruc à propos de la fondation Bill & Melinda Gates

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Visionnez l'interview de Youssef Hindi, spécialiste des religions, à propos des visées messianiques des ultra-riches

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