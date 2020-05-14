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T. Casasnovas - Décryptage avec Jean-Jacques Crèvecoeur : Quels risques et retombées de la pandémie ?
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12 views • May 14, 2020
28 avr. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=MgWp5jooJXQ
Regenere / Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/channel/UCbwkSuFmwbalyCOrwXAtSXA
Jean-Jacques Crèvecoeur partage ses connaissances au travers de sa chaîne Youtube et le fruit de plus de 35 années de cheminement. Le cœur de sa philosophie et de sa démarche sont le respect de l’humain et de sa liberté de choix.
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Ainsi que sa chaine Youtube :
▶https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
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Visionnez le documentaire de Naomi Klein - la stratégie du choc
▶https://www.youtube.com/watch?v=Mm8PZFz9T-E
Visionnez le documentaire d'Arte - Tous surveillés - 7 milliards de suspects
▶https://www.youtube.com/watch?v=Hf1JR0HP4rM
Visionnez l'interview de Lionel Astruc à propos de la fondation Bill & Melinda Gates
▶https://youtu.be/Dqzt6yAmdDE
Visionnez l'interview de Youssef Hindi, spécialiste des religions, à propos des visées messianiques des ultra-riches
▶https://youtu.be/zRG8RBfm4eY
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