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ΟΙ ΜΕΝΓΚΕΛΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
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2144 views • October 02, 2020
Όσο τους παρακολουθούμε στα μέσα τους ειδικούς τόσο πιο πολύ αναρωτιόμαστε αν αυτοί που μας μιλούν είναι αυτοί που λένε ή ο...Μένγκελε μιας και ο κυνισμός τους είναι απερίγραπτος. Και δεν είναι μόνο οι ιατρικές πράξεις στις οποίες αναφέρονται αλλα επιμένουν και σε κάτι άλλο σημαντικό. Το πώς είναι δυνατόν με κάθε τρόπο οι άνθρωποι να μην χαλαρώσουν και παρασυρθούν και “έρθουν κοντά” Παρ’ολ’αυτά δεν μπορέσαμε να μη διακρίνουμε ότι σε ό,τι αφορά τους εγκλεισμούς δεν θέλουν τώρα ούτε να ακούνε πράγμα που για μενα δείχνει την αναδίπλωση τους.
Όμως την ίδια στιγμή που μας μιλούν για μέτρα και αποστάσεις και ακόμα περισσότερα μέτρα λόγω “κρουσμάτων”, σε σχέση με τους Σοροαποίκους δεν βλέπουμε να ισχύει το ίδιο. Eπίσης η Ευρωπαική ένωση προσβλέπει να πριμοδοτήσει δυναμικά τις χώρες για κάθε αποδοχή ασύλου που κάνουν...
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Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ μου στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
Mε το να μοιραστείς αυτό το βίντεο δεν βοηθάς τόσο εμένα όσο την αλήθεια και την απελευθέρωση μας. O διαμοιρασμός δεν είναι απαραίτητο να γίνει δημόσια. Μπορείς να το μοιραστείς και μέσω μηνυμάτων και email με όσους έχουν καταλάβει ή έχουν δείξει ότι υπάρχει ελπίδα να καταλάβουν.
Λινού: Εμβόλιο σε όλα τα παιδιά από έξι μηνών https://youtu.be/hWtpQA3E-4k
ΦΟΡΕΣΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΣΕ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΑ! https://newtube.app/user/fake_pandemic/Wr8Luha
Κορονοϊός - Λινού: Μάσκα εντός κι εκτός, άδεια για εμβολιασμό τον Δεκέμβριο https://www.ethnos.gr/ellada/125657_koronoios-linoy-maska-entos-ki-ektos-adeia-gia-emboliasmo-ton-dekembrio
ΘΑ ΜΑΣ ΒΑΛΟΥΝ ΝΑ ΑΘΛΟΥΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΤΩΡΑ?????ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ.!!!!!!!!!! https://youtu.be/oy9VUagTnHs
Σύψας για το κλείσιμο των περιπτέρων: «Το αλκοόλ φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά κι αυτό είναι επικίνδυνο» (vid) https://www.sdna.gr/politiko-deltio/ellada/762443_sypsas-gia-kleisimo-ton-peripteron-alkool-fernei-toys-anthropoys-pio
Αποκάλυψη για Σωτήρη Τσιόδρα: «Απειλούν τον ίδιο και την οικογένειά του» https://www.typosthes.gr/ygeia-epistimi/covid-19/229339_apokalypsi-gia-sotiri-tsiodra-apeiloyn-ton-idio-kai-tin-oikogeneia
4.000 προστατευτικές μάσκες διένειμε στους πολίτες ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης https://www.politismika.gr/2020/09/28/4-000-προστατευτικές-μάσκες-διένειμε-στο/
They are now taking action like this? For not wearing a mask??? https://www.facebook.com/DavidJHarrisJr/videos/361198551592725/
EU proposes to ditch refugee quotas for member states https://www.theguardian.com/world/2020/sep/23/eu-proposes-to-ditch-refugee-quotas-for-member-states
Εμπορικός Σύλλογος: Υγειονομική βόμβα η ελεύθερη είσοδος-έξοδος μεταναστών από την δομή του Καρα Τεπε https://www.lesvospost.com/2020/09/blog-post_600.html
Βιντεο έξω από το Καρα τεπε https://www.facebook.com/spiros.frantzis/videos/10223039274999174
Bαριές κατηγορίες για 33 μέλη από 4 ΜΚΟ - Είχαν στήσει κύκλωμα εισαγωγής μεταναστών στην Ελλάδα https://www.capital.gr/epikairotita/3483811/baries-katigories-gia-33-meli-apo-4-mko-eixan-stisei-kukloma-eisagogis-metanaston-stin-ellada
''Οι μαθητές που συμμετέχουν στην κατάληψη δεν μπορούν να συμμετέχουν στην εκπαίδευση'' https://www.facebook.com/nanopoulosdion/videos/671059383824806/
Οι... "αρνητές της μάσκας." Χιλιάδες μαθητές έδωσαν σήμερα μια ηχηρή απάντηση στην "λάσπη" των ΜΜΕ, με μια μαζικότατη πορεία, φορώντας μάσκες https://www.enallaktikos.gr/Article/54262/oi-"arnhtes-ths-maskas"-hiliades-mathhtes-edwsan-shmera-mia-hhhrh-apanthsh-sthn-"lasph"-twn-mme-me-mia-mazikotath-poreia-forwntas-maskes
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ https://youtu.be/_9q_KbjvlTQ
Όμως την ίδια στιγμή που μας μιλούν για μέτρα και αποστάσεις και ακόμα περισσότερα μέτρα λόγω “κρουσμάτων”, σε σχέση με τους Σοροαποίκους δεν βλέπουμε να ισχύει το ίδιο. Eπίσης η Ευρωπαική ένωση προσβλέπει να πριμοδοτήσει δυναμικά τις χώρες για κάθε αποδοχή ασύλου που κάνουν...
NEA ΕΔΡΑ: https://angelokarageorgos.gr
Για επικοινωνία: [email protected]
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ μου στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
Mε το να μοιραστείς αυτό το βίντεο δεν βοηθάς τόσο εμένα όσο την αλήθεια και την απελευθέρωση μας. O διαμοιρασμός δεν είναι απαραίτητο να γίνει δημόσια. Μπορείς να το μοιραστείς και μέσω μηνυμάτων και email με όσους έχουν καταλάβει ή έχουν δείξει ότι υπάρχει ελπίδα να καταλάβουν.
Λινού: Εμβόλιο σε όλα τα παιδιά από έξι μηνών https://youtu.be/hWtpQA3E-4k
ΦΟΡΕΣΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΣΕ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΑ! https://newtube.app/user/fake_pandemic/Wr8Luha
Κορονοϊός - Λινού: Μάσκα εντός κι εκτός, άδεια για εμβολιασμό τον Δεκέμβριο https://www.ethnos.gr/ellada/125657_koronoios-linoy-maska-entos-ki-ektos-adeia-gia-emboliasmo-ton-dekembrio
ΘΑ ΜΑΣ ΒΑΛΟΥΝ ΝΑ ΑΘΛΟΥΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΤΩΡΑ?????ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ.!!!!!!!!!! https://youtu.be/oy9VUagTnHs
Σύψας για το κλείσιμο των περιπτέρων: «Το αλκοόλ φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά κι αυτό είναι επικίνδυνο» (vid) https://www.sdna.gr/politiko-deltio/ellada/762443_sypsas-gia-kleisimo-ton-peripteron-alkool-fernei-toys-anthropoys-pio
Αποκάλυψη για Σωτήρη Τσιόδρα: «Απειλούν τον ίδιο και την οικογένειά του» https://www.typosthes.gr/ygeia-epistimi/covid-19/229339_apokalypsi-gia-sotiri-tsiodra-apeiloyn-ton-idio-kai-tin-oikogeneia
4.000 προστατευτικές μάσκες διένειμε στους πολίτες ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης https://www.politismika.gr/2020/09/28/4-000-προστατευτικές-μάσκες-διένειμε-στο/
They are now taking action like this? For not wearing a mask??? https://www.facebook.com/DavidJHarrisJr/videos/361198551592725/
EU proposes to ditch refugee quotas for member states https://www.theguardian.com/world/2020/sep/23/eu-proposes-to-ditch-refugee-quotas-for-member-states
Εμπορικός Σύλλογος: Υγειονομική βόμβα η ελεύθερη είσοδος-έξοδος μεταναστών από την δομή του Καρα Τεπε https://www.lesvospost.com/2020/09/blog-post_600.html
Βιντεο έξω από το Καρα τεπε https://www.facebook.com/spiros.frantzis/videos/10223039274999174
Bαριές κατηγορίες για 33 μέλη από 4 ΜΚΟ - Είχαν στήσει κύκλωμα εισαγωγής μεταναστών στην Ελλάδα https://www.capital.gr/epikairotita/3483811/baries-katigories-gia-33-meli-apo-4-mko-eixan-stisei-kukloma-eisagogis-metanaston-stin-ellada
''Οι μαθητές που συμμετέχουν στην κατάληψη δεν μπορούν να συμμετέχουν στην εκπαίδευση'' https://www.facebook.com/nanopoulosdion/videos/671059383824806/
Οι... "αρνητές της μάσκας." Χιλιάδες μαθητές έδωσαν σήμερα μια ηχηρή απάντηση στην "λάσπη" των ΜΜΕ, με μια μαζικότατη πορεία, φορώντας μάσκες https://www.enallaktikos.gr/Article/54262/oi-"arnhtes-ths-maskas"-hiliades-mathhtes-edwsan-shmera-mia-hhhrh-apanthsh-sthn-"lasph"-twn-mme-me-mia-mazikotath-poreia-forwntas-maskes
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ https://youtu.be/_9q_KbjvlTQ
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