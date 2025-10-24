Colapso del sistema fiduciario y activos resilientes: oro, plata, criptomonedas

Christopher Sullivan analizó el colapso financiero del dólar, citando la agitación social en Francia, el colapso económico de Japón y el posible rescate del Reino Unido por parte del FMI. Destacó que el oro y la plata están alcanzando máximos históricos, con el oro potencialmente subiendo a $4,200 y la plata a $100. Sullivan señaló las constantes revisiones laborales del gobierno estadounidense, cuestionando su precisión. Enfatizó el cambio de las monedas fiduciarias hacia las materias primas y las criptomonedas, mencionando el mandato de China que obliga a las compañías de seguros a mantener oro físico. También habló sobre la posible revalorización del oro y el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y la estabilidad social.

