ALIEN DECEPTION COMING - Hadiya's Testimony/Sharing & Teaching with Dan & News Update w/Kathy

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The final days. Mass exodus of world's elites. Boarding the ark, visible on FAA cameras. 3-19-2020 https://www.youtube.com/watch?v=l9ur0tzvOwQ&t=1s WHILE THEY ARE SHUT IN.....THEY WILL "BRING IT IN"!!!! WOAH!! You CAN'T make this up!!!! https://www.brighteon.com/a4d8467e-0319-4d20-83a6-27688ace899a Rapture - Urgent Word From Jesus: "Wake Up" 2020 End Times.. https://www.youtube.com/watch?v=rGX9GlSkZ98 UFO KRAKOW 2020 03 05 https://www.youtube.com/watch?v=SrHENQg6UdM GET UPDATES TO YOUR INBOX ‘Coronavirus Passover’ Prophesied by Medieval Rabbi as Precursor to Messiah https://www.breakingisraelnews.com/147161/coronavirus-passover-prophesied-by-medieval-rabbi-as-precursor-to-messiah/ Esther's Tomb in I Pet Goat! And The Purim Prophecy! https://www.youtube.com/watch?v=pDrMhK4N728&t=1079s ‘Black Triangle’ UFO Spotted Orbiting The Sun On NASA Video: ‘This Is An Alien Space Station’
https://brobible.com/culture/article/black-triangle-ufo-suns-orbit-nasa-video/
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REVELATION 22:17