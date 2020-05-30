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Silvano Trotta - MÉDECINS SOUS CONTRÔLE !
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22 views • May 30, 2020
Import 25 avril 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=Xcjiek4ChD8
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
La liberté de pronostiquer, proposer un traitement, soigner, est-elle menacée en France ?
M'écrire : [email protected]
Sources :
http://autriche-matin.at/2020/04/14/suisse-un-cardiologue-arrete-comme-un-terroriste-pres-de-bale/
https://lesakerfrancophone.fr/bill-gates-reclame-un-certificat-numerique-pour-identifier-les-personnes-vaccinees-contre-le-covid-19
https://www.sudouest.fr/2020/04/23/covid-19-l-essai-clinique-de-l-antiviral-remdesivir-est-un-echec-6863746-10997.php
https://cairnsnews.org/2018/11/19/trump-creates-new-department-to-ban-mandatory-vaccines/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-pourquoi-la-derniere-etude-du-professeur-raoult-est-dans-le-viseur-de-l-agence-de-securite-du-medicament_3927163.html
https://www.huffingtonpost.fr/entry/luc-montagnier-le-controverse-prix-nobel-accuse-des-biologistes-davoir-cree-le-coronavirus_fr_5e998515c5b63639081ccebc
https://www.breitbart.com/politics/2020/04/24/petition-demanding-resignation-of-w-h-o-chief-passes-1m-signatures/
https://www.youtube.com/watch?v=f4k_OkuNASU
https://lesobservateurs.ch/2020/04/18/italie-coronavirus-des-procureurs-enquetent-sur-les-massacres-en-residences-de-soins-de-sante/?
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/covid-19-equipe-medecins-du-chu-besancon-fait-lien-entre-covid-19-embolie-pulmonaire-1820526.html?
https://www.zinfos974.com/Hydroxychloroquine-Une-victoire-paradoxale--malgre-le-rejet-de-la-requete-pour-exces-de-pouvoir_a153466.html?
https://www.fort-russ.com/2020/04/was-it-worth-it-over-26mln-americans-lost-jobs-due-to-lockdown-yet-a-new-study-shows-the-number-of-projected-deaths-has-been-greatly-exaggerated/
https://www.ibtimes.sg/russian-microbiologist-claims-coronavirus-result-scientists-doing-crazy-things-wuhan-lab-43681?utm_source=Internal%26utm_medium=Homepage%26utm_campaign=block1-2
https://www.ibtimes.sg/who-timothy-springer-this-harvard-professor-becomes-billionaire-during-coronavirus-crisis-43669?utm_source=Internal%26utm_medium=Homepage%26utm_campaign=block1-2
https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/20_aprile_25/coronavirus-l-oms-l-immunita-forse-non-c-non-si-possono-dare-patenti-7a2b84fc-86d4-11ea-9b77-4fc0668b38e0.shtml
https://www.decision-sante.com/actualites/breve/2020/03/20/le-remdesivir-un-traitement-salue-par-loms_29346
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
La liberté de pronostiquer, proposer un traitement, soigner, est-elle menacée en France ?
M'écrire : [email protected]
Sources :
http://autriche-matin.at/2020/04/14/suisse-un-cardiologue-arrete-comme-un-terroriste-pres-de-bale/
https://lesakerfrancophone.fr/bill-gates-reclame-un-certificat-numerique-pour-identifier-les-personnes-vaccinees-contre-le-covid-19
https://www.sudouest.fr/2020/04/23/covid-19-l-essai-clinique-de-l-antiviral-remdesivir-est-un-echec-6863746-10997.php
https://cairnsnews.org/2018/11/19/trump-creates-new-department-to-ban-mandatory-vaccines/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-pourquoi-la-derniere-etude-du-professeur-raoult-est-dans-le-viseur-de-l-agence-de-securite-du-medicament_3927163.html
https://www.huffingtonpost.fr/entry/luc-montagnier-le-controverse-prix-nobel-accuse-des-biologistes-davoir-cree-le-coronavirus_fr_5e998515c5b63639081ccebc
https://www.breitbart.com/politics/2020/04/24/petition-demanding-resignation-of-w-h-o-chief-passes-1m-signatures/
https://www.youtube.com/watch?v=f4k_OkuNASU
https://lesobservateurs.ch/2020/04/18/italie-coronavirus-des-procureurs-enquetent-sur-les-massacres-en-residences-de-soins-de-sante/?
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/covid-19-equipe-medecins-du-chu-besancon-fait-lien-entre-covid-19-embolie-pulmonaire-1820526.html?
https://www.zinfos974.com/Hydroxychloroquine-Une-victoire-paradoxale--malgre-le-rejet-de-la-requete-pour-exces-de-pouvoir_a153466.html?
https://www.fort-russ.com/2020/04/was-it-worth-it-over-26mln-americans-lost-jobs-due-to-lockdown-yet-a-new-study-shows-the-number-of-projected-deaths-has-been-greatly-exaggerated/
https://www.ibtimes.sg/russian-microbiologist-claims-coronavirus-result-scientists-doing-crazy-things-wuhan-lab-43681?utm_source=Internal%26utm_medium=Homepage%26utm_campaign=block1-2
https://www.ibtimes.sg/who-timothy-springer-this-harvard-professor-becomes-billionaire-during-coronavirus-crisis-43669?utm_source=Internal%26utm_medium=Homepage%26utm_campaign=block1-2
https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/20_aprile_25/coronavirus-l-oms-l-immunita-forse-non-c-non-si-possono-dare-patenti-7a2b84fc-86d4-11ea-9b77-4fc0668b38e0.shtml
https://www.decision-sante.com/actualites/breve/2020/03/20/le-remdesivir-un-traitement-salue-par-loms_29346
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