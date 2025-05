Spiritually Dead People: Some Are Already Too Far Gone | Targeting Programme | R. Murray (Mirror)

Please expand for pertinent information.





๐™๐™š๐™ก๐™š๐™ซ๐™–๐™ฃ๐™ฉ ๐™จ๐™˜๐™ง๐™ž๐™ฅ๐™ฉ๐™ช๐™ง๐™–๐™ก ๐™ฅ๐™–๐™จ๐™จ๐™–๐™œ๐™š

So I tell you this and testify to it in the Lord: Do not walk any longer as the Gentiles walk, in their futile way of thinking. They are darkened in their understanding, alienated from the life of God, because of the ignorance that is in them, due to the hardness of their hearts. Because they have no sense of shame, they have given themselves over to sensuality, with an ever-increasing desire to practice every kind of impurity.

(Ephesians 4.17โ€“19, EHV*)

* Evangelical Heritage Version (2019). https://wartburgproject.org





Original source: https://www.youtube.com/watch?v=SJGtVF-hlSA

Upload date of original source: Monday, 14 February 2022

Title of original source: They're Physically Alive But Spiritually Dead and Separated From God

Presenter (speaker): Renata Murray

Location of presenter (at the time of this recording): California

Channel name of original source: GodIsOurProtector

Channel address (URL) of GodIsOurProtector (Renata Murray): https://www.youtube.com/@GodIsOurProtector-s2n

๐™๐™๐™š ๐™ ๐™ž๐™ฃ๐™œ๐™จ๐™๐™ž๐™ฅ ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™จ๐™ช๐™ฅ๐™ง๐™š๐™ข๐™–๐™˜๐™ฎ ๐™ค๐™› ๐™ ๐™š๐™จ๐™ช๐™จ ๐˜พ๐™๐™ง๐™ž๐™จ๐™ฉ

Let it be known: the Lord Jesus Christ is King of kings and Lord of lords, and every conceivable power and authority is inferior to, and superseded by, Jesus Christ, who is Lord over all. (See Revelation 17.14; 19.16.)

โ€ข The blood of Jesus Christ, the Son of God, cleanses those who are walking in the light, namely the children of God, from every sin (1 John 1.7).

โ€ข The Lord Jesus Christ humiliated the powers of darkness through the cross (Colossians 2.14โ€“15).

โ€ข The end of Satan, the Adversary, is in the lake burning with fire and sulphur (Revelation 20.10).





