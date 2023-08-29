Kauft Euch endlich ein Wanzensuchgerät und stellt das Chipscanning ins Netz+ Schutz

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rutale Nazi Gewalt!
Techno-Kriminalermittler 26 (Stop 007)
https://www.youtube.com/watch?v=xnWSm7cH9uE&list=PLTqEXdGACJWdZx_N3RbReGYvdvjFp7Q4Z&index=4
Melanie Vritschan und Dr. Katherine Horton berichten über die Vorbereitungen für die Messungen der Körperchip-Implantate an der belgischen Universität.
https://e-waffen.de/zersetzen-strategie-einer-diktatur/
https://www.youtube.com/@energyweapons/videos
Günstiges Wanzensuchgerät für 30 Euro
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Das Profigerät was Dr. Kahterine Horton und Ich benutzen
https://www.wimo.com/de/fc-6002mk2
Mein Schutzstoff
https://www.yshield.com/yshield-abschirmstoff-steel-gray-hf-nf-breite-150-cm-1-meter_191_1122/