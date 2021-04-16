Top-Jurist bringt es wieder auf den 🔴 - "Es geht um eine Agenda"

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10 views • April 16, 2021



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Rechtsanwalt Dr. Reiner Füllmich bringt es wieder einmal auf den 🔴

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Welche Agenda ist gemeint? - 2030 Passt auf eure L(i)eben auf!

ⒶⒸⒽⓉⓊⓃⒼ: **Achtung:**

Was wäre, wenn Herr Füllmich als eine Art Agent Provokateur ein falsches Spiel spielt, indem er uns einerseits vertrauenswürdig informiert, um uns auf der anderen Seite zu desinformieren, was Verwirrung stiften und dem Tiefen Staat natürlich zuguten kommen soll. Also vorsichtig sein und selbst recherchieren ;·) NUR SO EIN GEDANKE...

Ich will niemanden verleugnen, und wenn alles echt ist, ist der Mann natürlich ein Superheld!

• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •

Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?

ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!

D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [

Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! AUF DIESEM KANAL BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶Rechtsanwalt Dr. Reiner Füllmich bringt es wieder einmal auf den 🔴B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦​bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭​elfen☕ • 🇰ommentieren​💬 • 🇻​erbreiten​➥Welche Agenda ist gemeint? - 2030 Passt auf eure L(i)eben auf!ⒶⒸⒽⓉⓊⓃⒼ: **Achtung:**Was wäre, wenn Herr Füllmich als eine Art Agent Provokateur ein falsches Spiel spielt, indem er uns einerseits vertrauenswürdig informiert, um uns auf der anderen Seite zu desinformieren, was Verwirrung stiften und dem Tiefen Staat natürlich zuguten kommen soll. Also vorsichtig sein und selbst recherchieren ;·) NUR SO EIN GEDANKE...Ich will niemanden verleugnen, und wenn alles echt ist, ist der Mann natürlich ein Superheld!• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [ https://bridgeurl.com/aufwachen Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! Keywords nwofuellmichcorona-news

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