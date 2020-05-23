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Les employés des CHLSD du Québec systématiquement testés pour le COVID-19
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Une note de service a été distribuée aux employés par les CISSS et CIUSSS de la province de Québec à tous les employés pour les avertir qu'une première partie d'une étude de prévalence [du CoVID-19] aura cours dans tous les CHLSD du Québec, du 18 au 29 mai 2020.
Le test de type RT-PCR sera donc utilisé pour tester chaque employé et ce, après avoir forcé les employés, depuis la semaine dernière (au moins) à porter un masque, souvent pendant 8 heures par jour.
Avec un masque, le porteur obtient moins d'oxygène et respire davantage son propre CO2, en plus de re-respirer tout virus qui aurait pu se loger dans l'intérieur (ou l'extérieur) du masque [ce qui contribuerait à amplifier ce virus, dans les muqueuses]. Ainsi, avec un système immunitaire affaiblit, tout virus a davantage d'opportunité de s'installer, chez un hôte masqué. Et c'est très précisément à ce moment que le gouvernement du Québec va sortir ses écouvillons pour faire des tournis dans le nez des employés des CHSLD.
On parle de nombreux autres sujets mais aussi de la crise du coronavirus, en Afrique. Et là, il y a encore des voix dissidentes qui ont le droit d'être entendues alors qu'ici, en Occident, Google obfusque intentionnellement les résultats de recherche qui ne vont pas dans le sens de la propagande d'État.
Il y a une guerre d'information plus intense que jamais.
Mes notes libres sont ici:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&t=1244
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Vous aimeriez me faire un don, pour m'aider à financer mes recherches? C'est via ce lien:
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Merci de tout coeur à ceux qui aident à faire circuler mon message et qui contribuent à éveiller les consciences!
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