Aivojenhallinta ja avaruusasemat

Mitä yhteistä on ahtailla tiloilla kuten vankila ja araruusasemilla? Molemmissa vallitsee kauhu ja pelon ilmapiiri. Sama kuin sellissä; jos ei ole koomikkoa joukossa ilmapiiri tiivistyy ja väkivalta on vain nurkan takana. Mitä yhteistä on joogeilla ja kännykän käyttäjillä? Molemmat ovat introvertisti sisäisessä maailmassa kyvyttöminä kommunikoiman ulospäin. Erona on vain; joogi pystyy lopettamaan tilansa ja astumaan korkeampiin aivotaajuuksiin takaisin kun taas Alfa-tilassa oleva tulppakorvainen olento ei pääse sieltä pois alle tunnin edes nukahtamaan vaikka olisi sen aikaa jo ollut irti puhelimestaan ja ottanut langattomat korvistaan.