Covid-19 rokote kuolemat Israelissa

Alkuperäinen israelilainen videontekijä teki tämän lyhyen videon Mordechain Sonesin ääniohjelmasta, voidakseen välittää tietoa, että monet ihmiset Israelissa ovat kuolleet sen jälkeen kun he ovat saaneet Pfizerin Covid rokotteen. Mutta, mikään näistä uutisista ei näytä menevän valtavirran mediaan. Alkuperäinen videontekijä kutsuu jokaista rukoilemaan ja etsimään Herraa, että tämä pahuus loppuisi välittömästi.



Minä (Petri) tuon lyhyesti esille, että me voimme vielä rukoilla ihmisten puolesta ja varoittaa sekä antaa heille oikeata tietoa. Jokainen ihminen päättää itse ottaako Covid-19 rokotteen tai ei. On todella surullista ja ikävä sanoa tämä, mutta ihmiskuntaa on petetty tällä Covid-19 asialla ja nyt sitten ihminen tulee niittämään karmeaa satoa siitä, jos hän on uskonut "virallisen Covid-19 narratiivin".



Valtavirran media ei kerro rehellisesti tästä lääketieteen holokaustista. Siksi ota itse selvää, etsi tietoa, sillä on lukuisia lääketieteen ammattilaisia, jotka valtamedia vaientaa, mutta he julkaisevat tietonsa muilla alustoilla. Sensuuri ja pakkovaientaminen on osoitus valheen ja vilpin peittelemisestä. Totuus ei pelkää avointa ja vapaata keskustelua!