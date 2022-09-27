NASA crashes spacecraft into asteroid

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RT
September 27, 2022
A NASA spacecraft named DART rammed an asteroid at a blistering 22,500 km/h in an unprecedented dress rehearsal for the day a killer rock menaces Earth.
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