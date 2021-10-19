... OD 3 DNI MAM DRGAWKI. BYŁAM NA CZTERECH SOR-ACH I ... (POLSKIE NAPISY)

Kristi Simmonds, pielęgniarka z Karoliny Północnej, w styczniu 2021 roku, miesiąc od rozpoczęcia szczepień na Covid w USA, przyjęła szczepionkę firmy Moderna.



Krótko po zaszczepieniu pojawiły się u niej objawy obrzęku jamy ustnej i gardła. W późniejszym czasie doszły drgawki, utraty pamięci, permanentne zmęczenie, mgła mózgowa i bóle. Chociaż niektóre objawy częściowo ustąpiły, wciąż pojawiają się nowe.



Wcześniej Kristi uwielbiała przejażdżki Harleyem. Teraz nie może nawet prowadzić samochodu.



W kwietniu 2021 roku została zwolniona z pracy i straciła ubezpieczenie medyczne oraz świadczenia.



W maju 2021 roku Amerykańskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy (AFLDS) wytoczyło sprawę Departamentowi Zdrowia i Opieki Społecznej USA, w którym domaga się unieważnienia zezwolenia FDA na tymczasowe stosowanie szczepionek na Covid. Kristi Simmonds jest jednym z wielu świadków w tym procesie zbiorowym.