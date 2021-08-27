Földönkívüli Találkozás - Itt Vannak | magyar teljes film | mozifilm | exopolitika | földönkívüliek | idegenek

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8 views • August 27, 2021





A többszörös díjnyertes, az évek során összesen 12 díjat elnyert „Földönkívüli Találkozás – Itt Vannak” című film messze túlszárnyalja az általában földönkívüli témákban készült filmeket. A tudatosság és a földönkívüliek tudományos összekötéséről szól, olyan egyedülálló módon, amiért az „Emberfeletti (2020)” rendezőjének újabb magyar feliratos, full HD dokumentumfilmje Steven Greer és David Wilcock exopolitikai filmjeivel egy szinten említendő!



A Földönkívüli Találkozás – Itt Vannak című film fő kérdése, hogy van-e tudományos bizonyíték a földönkívüli lények létezésére? A válasz talán abban rejlik, hogy mit is értünk pontosan földönkívüli lények alatt és milyenek azok a bizonyítékok, amikkel már rendelkezünk, de javarészt figyelmen kívül hagyunk. De vajon mik a következményei a már meglevő tudományosan is helytálló bizonyítékainknak, ha azokat végre elfogadjuk?



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A FILM BEMUTATÁSA, RÉSZLET:



EGYRÉSZT a filmben olyan, jelentős részben a világ legtekintélyesebb egyetemein dolgozó, kivétel nélkül mind PhD fokozatú asztrofizikus, tudatkutató, kvantumfizikusok, DNS-kutatók, fizikusok és elektromérnök magyarázatait hallhatjuk és kamera előtti vizsgálati eredményeit láthatjuk a médium, tisztánlátó és szellemi gyógyító rendező jóvoltából, akik a tudat DNS-re való hatását, az emberi DNS nem emberi eredetét, a telepátia, az aura és csakrák, a szellemi jelenségek tudományos hátterét kutatják és az ezeket alátámasztó kvantum elmélettel is foglalkoznak. A filmben kiderül, vajon vannak-e cáfolhatatlan, mérhető(!!!) bizonyítékai a szellemi lények DNS-re irányuló hatásának?



Felfedezéseik, méréseik tudományosan érvényesítik a hagyományos tudomány szerint hihetetlennek, földöntúlinak vélt jelenségeket. Az egyik NASA Hold-misszió asztronautájának a fősodratú tudomány szerint lehetetlen, mégis sikeres űrbéli telepátia kísérletének fejlettebb tudományos magyarázatát is láthatjuk. A Szaturnusz gyűrűit bányászó űrhajókat tanulmányozó NASA-tudós munkásságáról is ízelítőt kapunk.



MÁSRÉSZT a filmben földönkívüli-hibrid fiatalok és anyukáik számolnak be látszólag egymástól független, valójában nagyon is ugyanarról a jelenségről szóló és egybevágó tapasztalataikról, köztük földönkívüli elvitelekről és a nemesítésről, amik bizonyítékok lehetnek arra, hogy az emberiség sorsának jelentősége túlmutat önmagán. Ráeszmélhetünk, hogy egy nagyobb egész, és egy nagyobb család részét képezzük, létezésünknek olyan magas célja és értelme van, mely nemcsak rólunk szól. De vajon csak emberi lényeket érint a földönkívüli elvitel?



Miért használjuk a földönkívüli elvitel kifejezést, miért nem az elrablást? Tényleg elrabolnak, ellentételezés nélkül elvesznek, vagy adnak cserébe valamit, akár nemesítenek? Vajon egyirányú és önző a folyamat vagy van valami kölcsönös előnynyújtás a folyamatban, nyerünk-e közben egyénekként vagy akár fajként bármit is? Megannyi film csapdába csalja az embereket e témában, előkészítendő egy hamis zászlós földönkívüli invázióra pszichológiailag és érzelmileg a világ társadalmát, de ez a film tiszta vizet önt a pohárba.



A megszólaló, földönkívüli találkozásokat megélt hibrid fiatalok csillagnyelven írnak és beszélnek, melyet hallhatunk is, azok jelentését értelmezik, a földönkívüli-hibrid gyerekek anyukáinak egyike pedig tájékoztat minket orvosi eredményeiről, amik cáfolhatatlanul igazolják földönkívüli tapasztalatait. Vajon minden megszakadt terhesség, várandósság mögött gyászolni való lenne?



HARMADRÉSZT ... folytatás a weboldali bejegyzésben:



TUDÓSOK A FILMBEN:



-Dr. Rudolph Schild PhD, professor emeritus, asztrofizikus, Harvard-Smithsonian, a fekete lyuk kutatás egyik úttörője, a Journal of Cosmology alapító főszerkesztője

-Dr. Garry Nolan PhD, mikrobiológia professzora, DNS-kutató, Stanford

-Dr. Dean Radin PhD, vezető kutató, Tudatkutató Intézet,

-Dr. Glen Rein PhD, kvantumbiológus, DNS-kutató, idegkutató Kvantumbiológia Kutatólabor és Stanford

-Dr. George Weiss PhD, kvantumfizikus, pszichokinézis-kutató

-Dr. Beverly Rubik PhD, kvantumbiofizikus, -Dr. Harry Jabs PhD, fizikus, elektromérnök Az Emberfeletti (2020) film rendezőjétől. 12-szeres díjnyertes. Részletek alább vagy https://www.vilaghelyzete.com/2020/08/uj-nagy-film-foldonkivuli-talalkozas.html A többszörös díjnyertes, az évek során összesen 12 díjat elnyert „Földönkívüli Találkozás – Itt Vannak” című film messze túlszárnyalja az általában földönkívüli témákban készült filmeket. A tudatosság és a földönkívüliek tudományos összekötéséről szól, olyan egyedülálló módon, amiért az „Emberfeletti (2020)” rendezőjének újabb magyar feliratos, full HD dokumentumfilmje Steven Greer és David Wilcock exopolitikai filmjeivel egy szinten említendő!A Földönkívüli Találkozás – Itt Vannak című film fő kérdése, hogy van-e tudományos bizonyíték a földönkívüli lények létezésére? A válasz talán abban rejlik, hogy mit is értünk pontosan földönkívüli lények alatt és milyenek azok a bizonyítékok, amikkel már rendelkezünk, de javarészt figyelmen kívül hagyunk. De vajon mik a következményei a már meglevő tudományosan is helytálló bizonyítékainknak, ha azokat végre elfogadjuk?Töltsétek le mihamarabb, mielőtt leszedik, a 4K video downloader ( https://www.4kdownload.com/downloads ) vagy a Videoder ( https://www.videoder.com/hu ) freeware asztali programokkal, vagy Firefox böngészőben az Easy Youtube Video Downloader Express ( https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/easy-youtube-video-download ) programokkal (a Chrome böngészőben a kiegészítőknek gyárilag le van tiltva a youtube videó letöltés).A FILM BEMUTATÁSA, RÉSZLET:EGYRÉSZT a filmben olyan, jelentős részben a világ legtekintélyesebb egyetemein dolgozó, kivétel nélkül mind PhD fokozatú asztrofizikus, tudatkutató, kvantumfizikusok, DNS-kutatók, fizikusok és elektromérnök magyarázatait hallhatjuk és kamera előtti vizsgálati eredményeit láthatjuk a médium, tisztánlátó és szellemi gyógyító rendező jóvoltából, akik a tudat DNS-re való hatását, az emberi DNS nem emberi eredetét, a telepátia, az aura és csakrák, a szellemi jelenségek tudományos hátterét kutatják és az ezeket alátámasztó kvantum elmélettel is foglalkoznak. A filmben kiderül, vajon vannak-e cáfolhatatlan, mérhető(!!!) bizonyítékai a szellemi lények DNS-re irányuló hatásának?Felfedezéseik, méréseik tudományosan érvényesítik a hagyományos tudomány szerint hihetetlennek, földöntúlinak vélt jelenségeket. Az egyik NASA Hold-misszió asztronautájának a fősodratú tudomány szerint lehetetlen, mégis sikeres űrbéli telepátia kísérletének fejlettebb tudományos magyarázatát is láthatjuk. A Szaturnusz gyűrűit bányászó űrhajókat tanulmányozó NASA-tudós munkásságáról is ízelítőt kapunk.MÁSRÉSZT a filmben földönkívüli-hibrid fiatalok és anyukáik számolnak be látszólag egymástól független, valójában nagyon is ugyanarról a jelenségről szóló és egybevágó tapasztalataikról, köztük földönkívüli elvitelekről és a nemesítésről, amik bizonyítékok lehetnek arra, hogy az emberiség sorsának jelentősége túlmutat önmagán. Ráeszmélhetünk, hogy egy nagyobb egész, és egy nagyobb család részét képezzük, létezésünknek olyan magas célja és értelme van, mely nemcsak rólunk szól. De vajon csak emberi lényeket érint a földönkívüli elvitel?Miért használjuk a földönkívüli elvitel kifejezést, miért nem az elrablást? Tényleg elrabolnak, ellentételezés nélkül elvesznek, vagy adnak cserébe valamit, akár nemesítenek? Vajon egyirányú és önző a folyamat vagy van valami kölcsönös előnynyújtás a folyamatban, nyerünk-e közben egyénekként vagy akár fajként bármit is? Megannyi film csapdába csalja az embereket e témában, előkészítendő egy hamis zászlós földönkívüli invázióra pszichológiailag és érzelmileg a világ társadalmát, de ez a film tiszta vizet önt a pohárba.A megszólaló, földönkívüli találkozásokat megélt hibrid fiatalok csillagnyelven írnak és beszélnek, melyet hallhatunk is, azok jelentését értelmezik, a földönkívüli-hibrid gyerekek anyukáinak egyike pedig tájékoztat minket orvosi eredményeiről, amik cáfolhatatlanul igazolják földönkívüli tapasztalatait. Vajon minden megszakadt terhesség, várandósság mögött gyászolni való lenne?HARMADRÉSZT ... folytatás a weboldali bejegyzésben: https://www.vilaghelyzete.com/2020/08/uj-nagy-film-foldonkivuli-talalkozas.html TUDÓSOK A FILMBEN:-Dr. Rudolph Schild PhD, professor emeritus, asztrofizikus, Harvard-Smithsonian, a fekete lyuk kutatás egyik úttörője, a Journal of Cosmology alapító főszerkesztője-Dr. Garry Nolan PhD, mikrobiológia professzora, DNS-kutató, Stanford-Dr. Dean Radin PhD, vezető kutató, Tudatkutató Intézet,-Dr. Glen Rein PhD, kvantumbiológus, DNS-kutató, idegkutató Kvantumbiológia Kutatólabor és Stanford-Dr. George Weiss PhD, kvantumfizikus, pszichokinézis-kutató-Dr. Beverly Rubik PhD, kvantumbiofizikus, -Dr. Harry Jabs PhD, fizikus, elektromérnök Keywords idegenekfoldonkivuliekmagyarfoldonkivulikvantumufologiaexopolitikauniverzum

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