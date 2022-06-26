Dar și har 24 iunie 2022

Canadianul de origine maghiară, dr. Gabor Mate, a vorbit în cadrul emisiunii Dar și Har de la Antena 3, despre cum dependența nu este o boală, ci mai de grabă nevoia de dragoste a celor care nu au avut parte de iubire în copilărie.

”Haideți să luăm ca exemplu heroina. Acesta este un opioid care vine din Afganistan, de pe plantațiile de maci, și oamenii devin foarte dependenți de el.

De ce sunt atât de dependenți? De ce funcționează heroina la nivelul creierului uman? Pentru că seamănă cu substanțele chimice naturale din creierele noastre, cu endorfinele, adică cu substanțele interioare, asemănătoare morfinei.